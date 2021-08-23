新冠肺炎｜僱傭公會料逾4千菲傭來港　曾祈殷：做好檢疫風險有限

正爆發新冠肺炎疫情的菲律賓及印尼，被港府列為高風險地區，只有接種獲認可疫苗的港人才可由當地來港。港府昨透露，兩地外傭疫苗接種證明進展良好，可望周內公布安排。菲律賓勞工部亦表示，下周一起打齊兩針的菲傭可入境香港，但需出示當地檢疫局發出的接種證明。

香港僱傭公會主席陳東風今日（23日）稱，業界估計約4,000至4,500名菲傭受惠，比政府估計的多逾1,000人，料需800至1,000間檢疫酒店房，憂政府預留的一至兩間酒店未能應付需求。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷相信「過晒咁多關嘅話，對社區風險有限」，但提醒檢疫酒店仍須做好防疫措施。



香港僱傭公會主席陳東風。(黃舒慧攝）

香港僱傭公會主席陳東風今日在港台節目表示，本港已有3至4個月沒有外傭「新血」，業界估計多達4,000至4,500名菲傭會來港，比政府估計的約有3,000名菲傭多，相信需至少800至1,000間酒店房作檢疫，擔心政府計劃安排的一至兩間酒店房間不足應付需求。

陳東風說，菲律賓政府會列出接種者的個人資料，如姓名、年齡、身份證或護照號碼，以及接種資料，他參閱範本後認為不易偽造。但菲傭們在各地接種疫苗，其後要到菲律賓國家中央衞生局核實，因現時很多人已完成接種，但仍在輪候核實以取「黃卡」，情況猶如困局。

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醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷稱，相信兩地政府經審慎考慮才推出此措施，外傭需提供針卡並要反覆接受檢測，「過晒咁多關嘅話，對社區風險有限。」他指，集中處理外傭很重要，有關酒店需做好防疫措施，包括硬件如抽風系統、衞生情況，以及員工打齊針等等。他建議政府循序漸進推出措施，以確保房數足夠。

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