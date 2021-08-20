外傭離職後媽媽發現洗衣機充滿霉菌　必學清洗6步洗衣後再做1步

家中聘請外傭本來可減輕媽媽的工作量，但若外傭做家務馬虎，缺乏衛生常識，全家人隨時與細菌共存，影響健康。近日有媽媽在外傭離職後，發現家中洗衣機內的膠邊滿布黴菌，用紙巾仔細清潔後，紙巾變成黑色，相當嚇人。其實早前有亦研究發現，洗衣機使用半年後，內裏的黴菌便會急速生長，而且細菌比起廁所馬桶所含的還要多，因此定時清潔相當重要。



早前在facebook 群組「外傭僱主必看新聞訊息」，有一名僱主指外傭已離職，她指：「無工人的第一天，發現洗衣機膠圈黑到⋯⋯縱然已叮囑要用後抹乾，為什麼會咁多霉？我見到佢放條布響洗衣機門就以為佢有抹，所以跟少一眼也不可。」其他媽媽感認同，有媽媽更表示每逢姐姐放假日，她都會全屋大檢查一次，會及時發現問題盡早解決。

此外亦有媽媽分享清洗洗衣機的貼士，有媽媽分享道：「我放半蓋（細枝漂白水蓋）落洗衣粉格，洗空機，定期兩星期左右一次，可以清埋洗衣機有時滾筒的異味。」亦有媽媽表示自己買天上野的洗機皇定期清洗。

洗衣機日日用，若機內滿布細菌，衣服洗完也等於沒洗。早前美國亞利桑那大學一項研究發現，洗衣機中佈滿細菌，如果不定時清洗，有機會會再洗衣服時沾染衣服，造成交叉感染。其中清洗內衣褲後，洗衣機內會沾有約1億個大腸桿菌，細菌會在清洗過程中轉移至其他衣物。研究亦發現，使用洗衣粉及柔順劑，都有更高機會將細菌黏在衣服上。

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研究亦發現，洗衣機使用半年後，內裡的黴菌便會急速生長，細菌超標率高達81.3%，其中更檢測出高達60.2%黴菌。如果三年沒有清潔洗衣機，細菌含量更加高達70多萬，是馬桶的530倍。

按圖即睇清洗洗衣機方法：

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另外，研究亦指出，由於洗衣機使用後內部比較潮濕，如果關閉洗衣機蓋後，就容易滋長大量黴菌。因此，洗衣後將洗衣機蓋打開，比起關閉洗衣機蓋，細菌會減少約40%。如果長時間使用含有黴菌的洗衣機洗衣服，很容易引發皮膚病。因此專家建議，每一至兩個月，便要清洗一次洗衣機。

即睇使用洗衣機的注意事項：

資料來源：Your Washing Machine Can Be a Home for Bacteria — What You