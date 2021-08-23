新冠肺炎｜何栢良倡外傭集中竹篙灣檢疫　梁子超憂政府難安排人手

打齊兩針菲傭可在下周一起入境香港，香港僱傭公會估計，涉及約4000名菲傭，望可緩解外傭荒。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日建議，應要求外傭抵港前先在出發地接受獨立醫學監察，並安排外傭抵港後入住檢疫中心。不過，呼吸系統專科醫生梁子超稱，本港已有一段日子沒大規模使用檢疫中心，憂政府難以在短時間內理順物流及人手安排，故建議揀選1至2間檢疫酒店作外傭檢疫，更有助集中監察。



▼8月17日東涌東薈城等再次強制檢測▼



+ 7

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

輸入個案勢飆升 何栢良促菲來港航班須隔行坐

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，即使外傭完成接種疫苗，都無法預防Delta變種病毒輸入，而香港今年至今約有830宗輸入個案，當中四成來自菲律賓及印尼，主因是兩個國家有很多外傭來港，估計今次放寬措施之後，輸入個案數字肯定無可避免會飆升。

何栢良建議，外傭抵港前可先在出發地接受獨立醫學監察一段時間，而他們來港的航班，載客率和座位安排亦要有特別要求，例如接載量規定不能高於一半，並要隔行或隔位坐。

新冠肺炎｜外傭中介籲竹篙灣代檢疫酒店 菲傭天價月薪有望降4成

他認為，政府可以先導計劃形式，先安排1至2班機接載外傭來港，設入境人數上限，以免短時間內觸發熔斷機制。他又稱，檢疫酒店曾多次「走漏」個案，可要求外傭抵港後入住竹篙灣檢疫中心及荃灣絲麗酒店，該兩處可使用的單位均高達九成。

▼8月17日居袁國勇到灣仔帝盛酒店調查▼



+ 5

呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片）

梁子超認為揀選1至2間檢疫酒店有助集中監察

呼吸系統專科醫生梁子超稱，本港已長期沒大規模使用竹篙灣檢疫中心，認為政府難以在短時間內理順環境、運輸物流及人手安排等，「外傭講緊係幾千人，每人住21日，係要長時間準備，實際操作有好大挑戰。」他認為揀選1至2間檢疫酒店有助集中監察，更易確保房間清潔消毒、通風及排污等硬件妥當，亦有助控制入境人數，免他們一次過湧來港。

料1%菲律賓入境人士抵港後「復陽」

過去一周，菲律賓每日新增個案平均逾1.4萬宗，當中大部份為Delta變種病毒。梁子超指，當地正處於疫情爆發高峰，預計或有1%患者到港後出現「復陽」，可能在檢疫期完結後進入社區才驗出陽性，政府要做好心理準備，如何防控同時不對市民構成太大滋擾。

▼涉及染疫國泰機場貴賓室員工的15個強制檢測地方▼



+ 10

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒說，疫苗無法確保接種者不受感染，而不少僱主希望聘請外傭照顧體弱長者，擔心外傭將病毒帶回家。她指，來港外傭人數由前年40萬人下降至去年37萬人，部份僱主改聘本地兼職傭工，甚至辭職擔起家務。