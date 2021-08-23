新冠肺炎｜今增5宗輸入個案　4人帶變種病毒　包括37歲回港印傭

衞生防護中心公布今日（23日）新增5宗確診個案，全為輸入個案，患者分別從尼日利亞、巴基斯坦、印尼、土耳其及美國抵港，而從印尼回港的37歲女患者為一名外傭，她於6月在港完成接種兩劑復必泰疫苗。

新增5宗確診個案的患者全部無病徵，4人帶有L452R變種病毒，包括確診印傭，她與另外3人均完成接種兩劑新冠疫苗。另外，今日亦有少於10宗初步確診個案。



▼8月17日東涌東薈城等再次強制檢測▼



+ 7

首宗輸入個案涉及一名9歲女童（#12059），她於8月17日乘搭卡達航空QR818航班，從尼日利亞抵港，在北角華美達盛景酒店接受檢疫。患者無病徵，帶有L452R變種病毒株。

第二宗個案的22歲男患者（#12060）於8月21日乘搭國泰航空CX746航班，從巴基斯坦抵港。患者無病徵，帶有L452R變種病毒株，他曾於3月13日及4月5日在本港接種兩劑復必泰。

第三宗個案37歲女患者（#12061）為印傭。她於8月21日乘搭國泰航空CX2780航班，從印尼抵港。患者無病徵，帶有L452R變種病毒株，她曾於5月12日及6月2日在本港接種兩劑復必泰。

▼8月17日居袁國勇到灣仔帝盛酒店調查▼



+ 5

另一個案的38歲男患者（#12062）於8月19日乘搭卡達航空QR818航班，從土耳其抵港，在北角華美達盛景酒店接受檢疫。患者無病徵，帶有L452R變種病毒株，他曾於6月5日和7月5日在巴基斯坦接種兩劑科興。

最後一宗個案19歲男患者（#12063）於8月19日乘搭國泰航空CX845航班，從美國抵港，在黃竹坑奧華酒店‧南岸接受檢疫。患者無病徵，於5月3日及5月25日在本港接種兩劑復必泰。他7月5日在香港血液樣本檢測，對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性反應。

▼8月16日東涌逸東（二）邨美逸樓圍封強制檢測▼

