電腦節2021｜閉幕日銷情仍一般　參展商送人氣草莓西瓜蛋糕盼吸客

一連四日的香港電腦通訊節2021 ，今天（23日）踏入最後一天，但下午現場仍未見擠擁，與往屆情況大不相同。電腦品牌「Lenovo」攤位負責人透露，今屆生意額只有上屆一半。而主打電腦、電視的參展商「acer」亦形容生意一般，正把握最後數小時推優惠促銷，包括向購物滿指定金額的客人送出人氣西瓜士多啤梨蛋糕。

至於主打配件產品的參展商則表示，生意較預期理想，相信是因電子消費券，令部份客人較闊綽。



電腦通訊節2021今日（23日）最後一天。（高諾恆攝）

電腦通訊節2021今日（23日）來到最後一天，下午場內人流不多，不少參展商都形容銷情下生意一般，相繼推出減價優惠或加送配件禮品促銷。

商戶送人氣西瓜蛋糕吸客

「acer」主打手提電腦及電視，負責人陳先生說，疫情下入場人數減少，兩地未通關，內地客人未能來港消費，估計今屆整體入場人流比上屆少三至四成，整體生意額較上屆少一至兩成，「以前星期六日做到冇停手，但今年成日都好得閒冇嘢做」。

電腦通訊節2021今日（23日）閉幕，「acer」負責人陳先生說，今屆生意額跌一至兩成，最後一天決定送西瓜蛋糕吸客。（高諾恆攝）

陳先生直言，不少港人已用光首期消費券，銷情一般，故決定在最後一天減價速銷，多種機款減價500元左右，並向消費滿5000元的客戶送出深受港人歡迎的LIFETASTIC 招牌士多啤梨西瓜蛋糕，持券者可到蛋糕店門市換領，「希望做得幾多得幾多」。

Lenovo負責人：銷售額較上屆跌一半

電腦品牌「Lenovo」攤位的負責人梁先生亦表示，今屆電腦節人流及銷售額均大跌一半。他相信是疫情未息，加上政府限制入場人數限制，市民消費意欲不高，令電腦節參展商無法在消費券措施中受惠：「頭兩個禮拜都用曬啦，好少人會等到電腦節先嚟用」。

配件產品店生意理想 消費券客闊綽

電腦、電視參展商生意一般，但亦有商戶靠出售多元化的配件產品佔優。「Momax」售賣充電線、充電器、電話支架、平板電腦殼、照明燈、無線耳機、以至空氣潔淨機。負責人伍先生說，今屆人流較上屆少，但生意額比預期多一成，銷情理想，當中約三成客以消費券付款，相信消費券下市民較闊綽。他今日更加碼送出現金券、風扇及防水袋作贈品吸客。

市民盼閉幕前執平貨：優惠不多

市民張先生特意在閉幕日到場「執平貨」。但他指今屆產品選擇較往年少，未見有大量商鋪推出閉幕前的特價優惠，「比較有名氣嘅電視機電腦都冇乜」，最終只花200元購入一個鍵盤，相信比場外便宜約50元。他稱，對一款近千元喇叭感興趣，會視乎減價幅度決定是否購買：「如果佢跌破900我就買！」