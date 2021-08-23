拉丁舞女導師抽脂亡　家屬苦等7年終還公道　罔顧他人性命要負責

拉丁舞女導師李嘉瑩，7年前到美容中心接受抽脂療程時失去知覺並死亡。負責為她施行手術的女西醫關孝孜被控誤殺。案件審訊時揭發李接受療程時，不但沒有麻醉科醫生在場，在場協助手術的助理，是個剛上班兩星期的接待員，女醫生更在療程完畢後便即離開，交由助理照顧李。女西醫今(23日)被裁定誤殺罪成，案件押後至下周五判刑。死者的家得悉裁決後表示苦等7年，終還嘉瑩一個公道，又指罔顧他人生命安全的人終需為其行為負上刑責。



經審訊終於了解真相

死者李嘉瑩的家人，在得悉裁決後，透過工聯會立法會議員麥美娟作出回應，他們稱歡迎法庭的裁決，又指苦等 7 年，終可還嘉瑩一個公道，希望她能夠安息。家屬又稱，他們衷心感謝所有協助調查此案的執法人員多年來的努力，讓他們能透過審訊，更清楚了解事件發生的真相。

女死者李嘉瑩接受療程後死亡，並留下一名當時僅9個月大的女兒。(網上圖片)

母親望女兒安息

李嘉瑩的母親又指，她每一日都很掛念女兒，長達 7 年的調查及審訊令一家人身心俱疲，幸而經多年堅持，罔顧他人生命安全的人終需為其行為負上刑責，希望女兒安息。

嘉瑩離世時留下9個月大女兒

李嘉瑩的家屬朱先生則表示，嘉瑩離世時，他們的女兒只得 9 個月大，事件令他痛失摰親、令女兒痛失母親，朱先生會繼續父兼母職，好好照顧今年已 7 歲多的女兒，希望女兒健康快樂成長。

李的家屬又稱，會諮詢代表律師的法律意見，詳細研究法庭證供、案情及判辭，再決定下一步行動。

女死者李嘉瑩及案發經過。(詳看下圖)

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麥美娟指手術助理非註冊醫護人員值得關注

麥美娟則認為，今次裁決彰顯公義，在審訊中揭示了被告在手術過程中，沒有盡責保障死者的生命安全、違反基本搶救原則，辜負了死者及死者家屬對其專業的信任；案情更揭示負責該次抽脂手術的手術助理並非註冊醫護人員，只是植髮中心的接待員，從沒接受過任何醫療或護理訓練，情況令人關注，政府必須正視及跟進改善。

被告負較重刑責相信能起阻嚇作用

麥美娟認為，DR 事件及今次抽脂死亡兩宗案件，涉事的被告都先後被裁定刑責較重的罪名，相信可起阻嚇作用，政府應參考這些案例，繼續做好加強規管、執法的工作，避免相關行業再出現害群之馬，杜絕同類悲劇發生。