拉丁舞導師抽脂亡　女西醫涉違反謹慎責任　陪審團一致裁誤殺罪成

體重約250磅、有「舞壇Lady Gaga」之稱的拉丁舞女導師李嘉瑩，七年前到美容中心接受抽脂療程，期間失去知覺，最終不治。負責施行手術的女西醫被指嚴重疏忽，包括在手術後離開，留下未受專業訓練的助手，監測維生指數的儀器亦被關掉。她否認誤殺， 四男三女的陪審團經過近8小時退庭商議，一致裁定被告誤殺罪成，被告得知結果後並無表情，但至散庭則變得兩眼通紅。法官把案件押後至下周五(3日）判刑，並指本案極為嚴重，明言將會判囚，因此取消被告的擔保。



死者家人歡迎裁決望女兒安息

工聯會立法會議員麥美娟代表死者家屬回應稱，歡迎法庭的裁決，死者家屬透過審訊更清楚了解事件發生的真相，認為裁決終可還死者一個公道。麥美娟引述李嘉瑩的母親，指每一日都很掛念女兒，長達 7 年的調查及審訊過程令一家人身心俱疲，幸而經多年堅持，罔顧他人生命安全的人終需為其行為負上刑責，希望女兒安息。

女被告與李讀書時參加合唱團認識

女被告關孝孜，38歲，被控於2014年6月26日，在尖沙咀加拿分道的「重生植髮中心」，因嚴重疏忽而非法殺死李嘉瑩（32歲）。審訊時透露，被告和李在讀書時，因參加合唱團而認識。

女西醫關孝孜為拉丁舞女導師李嘉瀅進行抽脂療程，被裁定誤殺罪成。(資料圖片)

案中主要證人供詞。(詳看下圖)

被告做畢手術離開交助手觀察情況

控方案情指，被告於2014年4月底於涉案「重生植髮中心」，替李進行第一次抽脂手術。她於同年6 月 26 日替李進行第二次手術，在背部抽脂。

在第二次手術中，除被告外，另有4名助手，包括見習美容師和接待員，但只有一人有助護及急救證書。被告完成手術後離開，留下助手觀察李的情況。惟助手其後發現李呼吸減慢及面色蒼白，遂通知被告。事件報警後，李被送院救治，但宣告不治。

控方指被告沒有違反謹慎責任

控方指，被告違反對李的謹慎責任，包括沒有確保療程期間有合資格人士施行及監察鎮靜療程、沒有在鎮靜療程期間確保供應足夠氧氣、沒有在抽脂程序後提供適當足夠的監察、以及沒有提供充分及時的復甦治療。

女死者李嘉瑩及案發經過。(詳看下圖)

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新入職接待員任手術助理

證人鄭凱琪早前供稱，在案發前約兩星期入職，任接待員。而她為賺取更多薪金，答應公司要求參與手術工作。但鄭從未接受醫學訓練。同事曾向她講解手術室的儀器一次，但她坦言不記得。

拍李數次未見醒來

鄭於涉案時第一次參與手術，被告約於下午2時45分離開手術室。鄭在手術後，留在手術室等候李醒來。由於同事上廁所，一度只留下鄭和李。她按同事吩咐，兩、三次拍一拍李，以喚醒對方，但李都未有回應。

鄭看不懂維生指數儀器

由於鄭看不懂監測維生指數的儀器，因此不肯定它是否被其他同事關掉。鄭及後告知返回手術室的同事，指李仍未清醒，同事遂致電被告。

根據涉案片段，被告於3時許返回手術室，助理稱：「條脷頂住條airway（氣道）」，被告責怪助理「點解你哋唔識處理？點解唔早啲打畀我？」

控方證人指被告未確定李有足夠氧氣

控方專家證人、中大麻醉及深切治療學系臨牀副教授Mainland Phoebe-Anne在審訊時指，被告於離開手術室時，未有確保李獲得足夠的氧氣供應，亦沒有指示助理監察李的狀况。

Mainland Phoebe-Anne又指，被告返回手術室後，沒有施行心肺復蘇，反而致電另一名醫生求助。

案件編號：HCCC200/2018