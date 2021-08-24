林鄭籲僱主要求員工打針或自費檢測　商界指已提供誘因難再強逼

特首林鄭月娥今早（24日）在行會前強烈呼籲及要求企業僱主參考公務員做法，要求所有員工接種疫苗，否則定期自費檢測。

有商界表示，已為員工提供不少打針誘因，坦言「僱主要做已經做晒，公司好難再逼」。另有保安業界指，行內不少是年紀大、有健康問題的員工，難以強制打針或支付昂貴檢測費用，希望政府體諒，或為不適合打針員工提供免費定期檢測。



特首林鄭月娥在行會前強烈呼籲及要求企業僱主參考公務員做法，要求所有員工接種疫苗，否則定期自費檢測。（歐嘉樂攝）

香港中華廠商聯合會常務會董徐晉暉認為，支持更多市民接種疫苗，有助日後通關，以其大華安全系統有限公司為例，大部分員工已打針，只有1、2個員工因健康原因，待諮詢醫生意見後再考慮接種。

特首再次呼籲僱主「谷針」，徐晉暉指目前已有大量宣傳，坦言「僱主要做已經做晒，公司好難再逼」，例如抽獎、疫苗假、工資獎勵等。至於廠商會會否響應特首呼籲，他說會再檢視，但估計不會因打疫苗或自費檢測二選一，而引發離職潮。

多年長保安未打針 商會：非不想配合

至於較多60歲以上員工的保安業界，保安業商會主席何啟文認為，前線保安每日接觸不少訪客，接種疫苗有助增加保障，但行內不少人年紀較大，亦有「三高」等健康問題，故對打疫苗卻步。他透露，近期約兩成保安合約僱主查詢保安有否接種疫苗，並非強制要求，估計行內約4成較年長保安尚未打針。

為了鼓勵更多保安接種疫苗，他稱商會只能「盡做」，目前正籌備與醫療團體合作，亦正呼籲其他保安公司加入，為未打針保安安排聯合身體檢查，了解是否適合打針。

對於特首呼籲，何啟文認為保安收入不多，倘自費檢測負擔大，「唔係唔想配合，但前線員工有無能力（自費）檢測？」。他又指，目前保安人手短缺，培訓亦花精神心機，估計僱主不會強制二選一（打針或自費檢測）。若政府強制要求，他說其公司願意支付旗下不適合打針員工最多一半檢測費用，但希望政府考慮為提供醫生紙證明不適合打針的保安，提供津貼接受定期病毒檢測。

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