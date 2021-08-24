新冠疫苗｜聶德權：為滿12歲學生提供打針即日籌　一至兩日內公布

開學在即，港府早前公布，若學校教職員及學生打齊兩針比率分別達七成，可回復全日面授課。公務員事務局局長聶德權今日（24日）透露，現時12至19歲人口接種率約52%，政府擬將疫苗接種中心免預約「即日籌」安排，擴至滿12歲學生，料一至兩日內公布詳情。

聶德權又說，政府仍以9月內有七成港人接種首針為目標，鼓勵港人盡快接種。港府將於9月上旬公布社區疫苗接種中心，會否在10月後繼續營運。他直言即使11月繼續開放，接種規模及接種量亦會大減。



▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



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即日籌料擴至12歲以上學生

聶德權今日（24日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中透露，政府擬將免預約「即日籌」接種安排，擴至滿12歲的學生。他解釋，本港整體接種率約58.7%，當中12至19歲年齡組別52%人打首針，20歲至59歲工作人口打首針比率達68.5%，而60歲以上人士接種率僅38%。他形容進度可接受，隨開學在即，當局有意將「即日籌」擴至12歲以上學生，方便他們接種，料一至兩日內有正式公布。

港府7月29日起首次推出接種中心免預約「即日籌」安排，初時供70歲或以上長者接種，至本月11日起，擴至60歲或以上長者。聶德權說，現時每日約2,000人以「即日籌」接種，考慮到接種中心仍有能力及空間，故希望為學生提供更方便接種安排。

政府擬將免預約「即日籌」接種安排，擴至滿12歲的學生。（資料圖片）

料11月接種中心仍開放 惟規模及接種量將減

聶德權續說，港府仍維持以9月底有七成人口接種首針為目標，惟過去7天平均每日接種首針人數僅2.7萬人，近日預約人數僅跌至約一萬，不論接種及預約人數均較早前少，形容情況令人擔心。聶說，因應不少長者家屬擔心接種副作用及安全問題，港府會參考早前深水埗區做法，在地區多推健康講座，並即場安排打針，希望提升長者接種率。

被問到接種中心未來開放安排，聶德權說，港府9月上旬將決定，11月起的接種安排。但他強調，即使屆時接種中心仍然開放，接種規模及數量將大減。

「即日籌」現時每天早上7時45分起，於各疫苗接種中心派發，先到先得，派完即止。社區疫苗接種中心每日下午一時半至兩時半會關閉消毒，最後一節接種時段則為下午7時至7時半。欲以「即日籌」打針者，在接種首劑疫苗時，會獲工作人員通知第二劑接種日期及時間。

本港累計逾395萬人打針

接種計劃開展以來，香港累計有3,955,900人接種首劑疫苗，佔12歳及以上人口58.7%，當中2,484,400人接種復必泰，以及1,471,500人接種科興；當中3,157,900人已打第二劑。