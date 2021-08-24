五Coles澳洲牛奶未獲批進口　食安中心指令HKTVmall下架籲勿飲用

食環署食安中心今日（24日）表示，發現一間網店出售5款Coles澳洲進口的牛奶，惟商品未經食環署署長的進口批准，已即時指令涉事商戶停售，並呼籲市民不要飲用，調查仍然繼續。網上資料顯示，HKTVmall曾售Coles產品，現已無法再找到。

根據《奶業規例》（第132AQ章），任何人不得售賣任何從某個未經食環署署長批准的製造來源地輸入香港的奶類或奶類飲品。違例者一經定罪，最高可被判罰款一萬元及監禁三個月。



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共進口900盒 進口商須展開回收

食安中心表示，處理一宗相關投訴時，發現一間網上商店出售上述產品，而該些產品並無獲得食環署署長的進口批准，已即時指令涉事商戶停售有關產品，並追查其來源和分銷情況。

涉事產品為「Coles Lite Milk」（最佳使用日期至2022年1月24日）、「Coles Skim Milk」（最佳使用日期至2022年1月23日）、「Coles Lactose Free Full Cream Milk」（最佳使用日期至2022年2月4日）、「Coles Lactose Free Low Fat Milk」（最佳使用日期至2022年1月29日）及「Coles Full Cream Milk」」（最佳使用日期至2022年2月6日），進口商皆為KYLH International Trading PTY Limited。

中心進一步調查時發現，有關獨家進口商曾進口合共900盒相關產品，已即時指令該進口商將有關產品停售、下架及展開回收，又呼籲市民可於辦公時間致電該進口商熱線（6728 6005），查詢上述產品的回收事宜。如有足夠證據，中心會提出檢控。