Mr.Porky兩款零食疑受沙門氏菌污染　食安中心籲停售兼禁食

食物環境衞生署食物安全中心今日（22日）呼籲市民不要食用兩款英國進口零食，分別是Mr.Porky Crispy Strips 及 Mr. Porky Original Scratchings ，因為有關食品可能受致病菌沙門氏菌污染。業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。



兩款食品均由英國進口，為同一品牌Mr. Porky嚇得Crispy Strips以及Original Scratchings。獨家進口商為進寶有限公司。

產品名稱：Mr. Porky Crispy Strips

品牌：Mr. Porky

來源地：英國

淨重：每包35克

此日期前最佳：2022年2月19日或之前的所有「此日期前最佳」

獨家進口商：進實有限公司



產品名稱：Mr. Porky Original Scratchings

品牌：Mr. Porky

來源地：英國

淨重：每包40克

此日期前最佳：2022年2月19日或之前的所有「此日期前最佳」

獨家進口商：進實有限公司 食安中心



中心發言人說，接獲英國當局透過國際食品安全當局網絡通報，指兩款產品可能受沙門氏菌污染。英國食物標準局及英國公共衞生署正調查事件，而相關產品正進行回收。國際食品安全當局網絡資料顯示，受影響產品曾進口本港。

中心指得悉事件後，隨即聯絡本地主要進口商及零售商跟進，初步調查發現上述獨家進口商曾進口受影響產品。中心已指示該進口商將受影響產品停售、下架及展開回收，市民欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線5589 7864。

發言人指，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。發言人呼籲市民如購入上述受影響產品應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當跟進行動。調查仍然繼續。