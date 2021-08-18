進口印度薑粉及意大利椰奶含禁用除害劑　食安中心指令下架停售

進口印度Nature's Finest薑粉及意大利BJORG椰奶，被驗出含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷（ethylene oxide）。食物安全中心今日（18日）呼籲市民停止食用，相關進口商已主動將受影響產品下架及停售，並展開回收。中心將就事件通知業界，並繼續跟進事件和採取適當行動。



受影響產品資料如下：

產品名稱：Organic ginger root powder

品牌：Nature's Finest

來源地：印度

淨重：每罐100克

此日期前最佳：2022年11月21日

進口商：Tembo Foods Ltd



產品名稱：Organic coconut drink

品牌：BJORG

來源地：意大利

淨容量：每盒1公升

此日期前最佳：2022年1月26日

進口商：Tembo Foods Ltd



食安中心發言人指，接獲進口商通報，指供應商通知，印度進Nature's Finest口的薑粉及一款意大利BJORG進口椰汁飲品，懷疑含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷。而該進口商曾進口本港受影響批次的產品。

食安中心指，基於環氧乙烷已被歐盟禁用，為審慎起見，相關進口商已主動將受影響產品下架及停售，並展開回收。市民如欲查詢受影響產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線2389 2312。

發言人又呼籲，市民如購入受影響產品，應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。而中心將就事件通知業界，並繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。