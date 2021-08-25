整形外科醫學會：本港對醫療儀器規管不足　冀政府規範使用強激光

體重近250磅的拉丁舞導師李嘉瑩，7年前在尖沙嘴「重生植髮中心」接受抽脂療程後死亡。涉事醫生關孝孜一度離開手術室約50分鐘，7人陪審團於前日在高等法院一致裁定她誤殺罪成。

香港整形及整容外科醫學會會長何昭明今早（25日）在港台節目表示，現時法律規管，較高危的療程只能在醫療處所進行，由註冊醫生或牙醫操刀，其餘則沒有專科限制，市民應確認醫生是否曾接受適當訓練。他又說，現時本港對醫療儀器的規管不足，譬如強激光具很強殺傷力，希望政府可加以規範。



香港整形及整容外科醫學會會長何昭明表示， 醫生從醫科學院畢業後，便可施行整形療程，沒有專科限制。他指，每個手術有很多程序兼顧，不單是技術方面，還包括全面評估、出現問題時能否跟進治療等，市民應檢查醫生是否曾接受適當訓練。

何昭明指，現時法律只規管，較高危療程限定只能在醫療地方進行，需由註冊醫生或牙醫操刀，譬如注射療程、以機械或化學方法使皮膚剝脫，以及漂牙等，至於其他療程則沒有規管，需由醫療中心主管負責把關，審查醫生是否適合。如有不良效果，市民投訴後，醫委會亦會審查醫生的訓練和經驗。他又說，現時本港對醫療儀器的規管不足，譬如強激光的殺傷力很強，希望政府可加以規範。