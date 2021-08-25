新冠疫苗｜接種人數衝400萬　女生盼打針換回憶：唔想畢業冇人嚟

政府今日（25日）公布，本周五（27日）起將免預約取「即日籌」打針安排擴展至12歲或以上學生，而截至昨日（24日），本港整體接種率升至59.1％，累計398.3萬人已打針，總接種人數今有望破400萬關口。在中山紀念公園社區疫苗中心，有升中六女學生急不及待在開學前打針，希望盡快能恢復正常校園生活，「想最後一年過返啲有lunch time，畢業禮冇人嚟唔太好。」有家長認為，學生「即日籌」推出後會有更多家長願意讓子女接種疫苗，並指疫苗能保子女健康，「唔好彩感染，燒壞腦機會都低啲。」



今日有望突破400萬人接種疫苗大關，今早不少市民到中山公園的接種中心打針。(羅君豪攝)

即日籌周五擴展至12歲或以上學生

中山紀念公園社區疫苗中心，今早10時雖未見打針人龍，但有多名長者以即日籌方式免預約打針。中心職員表示，長者即日籌仍有餘額，同一時間，政府正式公布免預約的即日籌將於周五擴展至12歲或以上學生。

唱K要打針 不少同學已接種

將升上中六的盧同學急不及待打針，她解釋，不少娛樂場所如卡拉OK等，需打針才可進入，不少朋友已接種兩針，「如果唔打針好多嘢唔做得。」她不擔心疫苗副作用，稱已觀察不少數據，認為復必泰較為安全，對疫苗亦提高了。

盧同學希望生活盡快恢復正常：「唔想畢業禮冇人可以嚟。」（歐陽德浩攝）

盧同學指，疫情已令今年DSE中文科說話考試取消，今屆考生失去了「拉分」項目，而當局曾公布，若全校逾七成人已接種疫苗，可恢復全日制上課，因此，她決定打針，希望校園生活盡快恢復正常，「嚟緊都中六，最尾一年想有返正常返學時間會好啲。我都想最後過返啲有lunch time，好似平時咁返學。或者畢業禮冇人嚟唔太好。」

家長認同學生即日籌增接種意欲

事實上，即日籌確實深受市民歡迎，帶同女兒打針的家長黎女士讚揚該措施便民，估計更多家長願意讓子女接種疫苗。她亦不擔心副作用，打針食藥後必定會出現副作用，又指打針後能減低死亡風險。「萬一真係染疫，反應細咗，可能會冇咁高燒，燒壞腦機會低啲。」

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至於70歲、今日以即日籌免預約打針的葉伯伯， 近年曾接受過3次手術，包括膽管、小腸氣等。但醫生認為他的各項指數合格，不反對他打針的決定。他表示，早前因不懂操作智能手機和電腦，無法於網上預約，故大讚即日籌非常方便。

70歲伯伯都打針：戴住呢個嘢（口罩）好過癮？

問到打針原因，葉伯伯指著口罩反問，「戴住呢個嘢好過癮？」他認為戴著口罩有礙做運動，又指復現副作用必泰和科興疫苗的功效相同，不擔心出現副作用，「 愈擔心會愈煩惱，一瞓醒覺打就打。」