水上樂園搶人　康文署救生員人手趨緊張　逾半泳灘無救生服務

疫情影響招聘程序加上私人泳池與海洋公園水上樂園「搶人」，康文署季節性救生員「請唔夠人」。民政事務局局長徐英偉今日（25日）書面回覆立法會議員查詢指，今年共聘請335名季節性救生員，截至本月1日，當中44人在完成合約前離職。徐英偉解釋，泳池泳灘因疫情一度全面關閉，嚴重影響招聘進度，目前42個刊憲泳灘中，只有18個泳灘提供救生員服務，其餘泳灘救生員服務暫停。

對於外界關注救生員水肺潛水裝備及訓練問題，徐英偉指，康文署有140名合資格使用水肺潛水裝備的救生員，但水肺潛水非救生員主要職責，因此康文署並無安排擁有使用水肺潛水裝備資格的救生員在每個泳灘當值。



在42個刊憲泳灘當中，只有18個泳灘如常提供救生員服務，其餘泳灘的救生員服務則暫停。（盧翊銘攝）

44人名季節性救生員完成合約前離職

徐英偉提到，康文署在招聘季節性救生員面對極大挑戰，疫情影響，轄下公眾游泳池及刊憲泳灘在2020年12月至2021年3月全面關閉，原定在這期間舉行的2021年度季節性救生員遴選面試及技能測試未能按原定計劃進行，嚴重影響了招聘進度，在2021年，康文署共聘請了335名季節性救生員，截至8月1日，當中有44人在完成合約前離職，大部分轉任康文署公務員救生員或非公務員合約全年全職救生員職位。

在42個刊憲泳灘當中，有3個泳灘，即夏萍灣泳灘，石澳後灘泳灘和雙仙灣泳灘因不設服務大樓及防鯊網等泳灘設施而一直未有開放供市民游泳，有18個泳灘如常提供救生員服務，其餘泳灘救生員服務則暫停。

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徐英偉：水上樂園將啟用令季節性救生員人手愈趨緊張

他補充，季節性救生員工作本已屬短期性質，流動性相對公務員救生員亦較高，而近年本地私人游泳池數目持續上升，市場對救生員的需求不斷增加，而康文署轄下的泳灘及水上活動中心大多位處偏遠位置，以致季節性救生員上班所需的交通時間和交通開支亦較高，形成康文署和私營市場對季節性救生員人手的劇烈競爭，而海洋公園的水上樂園將啟用，需要招聘大量人手，令季節性救生員人手愈趨緊張，間接影響求職者投考季節性救生員的意願。

非每個泳灘均有合資格使用水肺潛水裝備救生員當值

另外，有救生員數年前當值期間進行潛水工作時意外身亡，惹外界及工會救生員水肺潛水訓練、恆常操練及裝備問題。徐英偉今日表示，救生員水肺潛水非救生員主要職責，因此康文署並無安排擁有使用水肺潛水裝備資格的救生員在每一個泳灘當值。 康文署轄下泳灘共有140名合資格使用水肺潛水裝備的救生員，會因應運作需要而調配到不同泳池或泳灘工作。而水肺潛水裝備只供已完成由康文署訓練組提供的水肺潛水拯救課程，並通過有關考核的高級救生員或救生員使用，現時，因此各泳灘合資格使用水肺潛水裝備的救生員的數字會不時變動。

徐表示，救生員水肺潛水並非救生員的主要職責，因此康文署並無安排擁有使用水肺潛水裝備資格的救生員在每一個泳灘當值。 （港九拯溺員工會圖片）

徐解釋，一般情況下，救生員會應用救生資歷所教授及考核的技術，包括徒手潛入水中進行水中搜救等行動。在有需要時，如場地最少有兩名合資格使用水肺潛水裝備的救生員當值，泳灘主管可安排該些救生員使用水肺潛水裝備作水中搜救，直到消防處的潛水員到場處理。

在2021年，康文署共聘請了335名季節性救生員，截至8月1日，當中有44人在完成合約前離職。（資料圖片）