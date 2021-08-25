龍尾泳灘｜開灘兩月累計161泳客遭海膽或水母刺傷　周末增救生員

大埔龍尾人工泳灘今年6月啟用，已率先因「海膽事件」引起關注。截至上周日（15日），康文署處理泳客在龍尾泳灘在水中踐踏到海膽，或碰觸到水母而被輕微刺傷或螫傷個案，分別各佔110宗及51宗。

康文署在泳灘範圍內張貼告示、橫額、水上浮標及作出適時廣播，提醒泳客小心以免踐踏或碰觸到海膽及水母等海洋生物。該署又透過巡視的救生員及泳灘大使，向泳客作出口頭提示，稱泳客因海膽或水母以致受傷個案，已大幅下降。



▼退潮時分 龍尾泳灘泳客被海膽刺傷▼



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民政事務局局長徐英偉書面答覆議員質詢表示，今年6月23日至8月15日期間，康文署處理泳客在龍尾泳灘，在水中踐踏到海膽，或碰觸到水母而被輕微刺傷或螫傷的個案，分別為110宗及51宗。其中80%個案集中在6月26日及6月27日（共87宗），以及7月10日及7月11日（共41宗）。

在7月中至8月中期間，康文署在4天錄得4宗踐踏到海膽的個案，以及在2天錄得2宗碰觸到水母的個案。上述受傷個案均屬輕微，泳客在康文署職員提供簡單護理後可自行離開。

徐英偉表示，遷移海膽等工作主要由康文署承辦商負責，在發現有關海洋生物在泳區範圍時，會按需要小心地把牠們從泳區範圍遷移至泳區外繼續生長。

▼龍尾泳灘啟用 周末人頭湧湧▼



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泳客較多時段增兩名義務救生員

徐英偉又指，大埔龍尾泳灘有13名救生員輪值，擔任每天救生崗位工作。另外，自本年7月1日起，康文署於周末及公眾假期泳客較多的時間，會額外安排2名義務救生員提供輔助救生服務；以及安排醫療輔助隊或香港聖約翰救傷隊派員到泳灘協助救傷工作。