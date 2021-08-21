寧私人會所炒散　投水上樂園尋發展　前政府救生員：要為前路打算

政府救生員長期「請唔夠人」，今年4月泳季重開後，季節性救生員人數為歷年新低。踏進拯溺行業近10個年頭，黃居正早兩年還有應徵政府季節性救生員，但今年雖然場地重開，他卻選擇留在私人會所中炒散。他指泳季已過大半，再應徵也無法取得約滿酬金外，他最擔心還是冬天無工開，故寧可在私人會所繼續做「要養妻活兒㗎。」

至於逢泳季就應聘成政府季節性救生員的家健，今年選擇了海洋公園水上樂園，26歲的他明言全因水上樂園待遇高，且看得見前景，有晉升管理級別階梯，「都要諗下將來條路點行。」



黃居正踏入救生員這行已經10年，過去2年都在泳季時擔任政府的季節性救生員。（何家達攝）

黃居正過去2年都在泳季時擔任政府季節性救生員，過去應徵是因為收入相當可觀，除了每月收入，從4月做滿6個月到10月尾，還可獲得相等於全段合約期15%收入的約滿酬金，加上加班津貼，半年有15萬元左右，「好多想賺快錢的年輕人，比如學生哥，會被吸引到。」

恐冬季無工開：要養妻活兒㗎！

本地疫情一度「清零」，但政府社交距離措施未完全放鬆。黃居正今年選擇在留在私人會所內擔任救生員，儘管政府一直在聘請季節性救生員，他都未有應徵。他說，泳季已經過半，即使現在去做，亦無法獲得約滿酬金，如果為此放棄私人會所工作，或許到了冬季會沒有地方開工。他說目前在私人會所上班，與老闆保持好關係，冬日儘管是淡季，仍可做到有工可返，「要養妻活兒嘅。」

據黃居正所指，相比過去救生員人手不足成因，今年有些新因素。如因為疫情，香港沙灘及泳池關閉近一年，令本地市場可從事救生員的人手大量流失，另一方面，從事游泳教練及水上運動教練的人離開救生員行列，「佢哋根本唔會再續章（救生章）。」

人手不足形成惡性循環 高溫沙灘工作5小時實難頂

黃居正說，救生員本來就流動性較高，而政府救生員崗位對很多人來說沒有吸引力，過去兩年人手不足情況嚴重，形成惡性循環，致場地編更時也十分緊湊，幾乎全部僅能在人手最低要求下運作，救生員往往要在高溫沙灘工作超過5個小時，十分辛苦。

與黃居正遇到同樣困境的還有26歲的家健，他過去3年一直在泳季任職季節性救生員，他坦誠是因為「錢嚟得快」，然而今年他卻選擇了其他路向， 加入海洋公園水上樂園。

海洋公園水上樂園搶人 政府救生員僅及需求3成 工會憂泳客安全

水上樂園工種廣晉升空間大：有機會做到管理層

海洋公園早前宣布水上樂園9.21開幕，在此之前已積極在全港招聘人手。家健說，職位從一級操作員，到操作員領隊、主管、經理，工種十分廣泛。薪酬水平不輸政府救生員，晉升空間相當大，「有機會可做到管理層。」

家健表示，除有不少政府季節性救生員入職海洋公園，不少「無牌人士」亦獲招聘，因為海洋公園願意為這批人進行培訓。他說，對比季節性救生員，海洋公園不僅提供了更好的職培訓，假期、醫療保險等福利亦更優勝。雖然26歲算年輕，家健說已需要多為未來做長遠考慮。