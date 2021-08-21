海洋公園水上樂園搶人　政府救生員僅及需求3成　工會憂泳客安全

炎炎夏日，游水是最佳消暑活動，海洋公園水上樂園還有一個月、即9.21開幕，不少人非常期待。然而，水上樂園「搶人」，令多年未解的政府救生員人手不足問題加劇，泳灘人手更緊張。截至本月初，今年季節性救生員只有282人，僅及夏季季節性需求3成多。香港政府拯溺員總工會主席鄧子安就表示，泳季過半，季節性救生員職位吸引力或不及私人市場，不少人寧願去私人市場，憂慮康文署泳池及泳灘若全面重開，人手問題更嚴峻，「泳灘唔知點開足，泳池都只能局部開放。」

康文署回覆時表示，除了額外加開公務員救生職位外，亦會維持救生員薪酬吸引力，並透過不同渠道加強招募季節性救生員。



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疫情下，政府42個刊憲海灘僅有18個開放，其餘海灘則不提供救生服務。（黃舒慧攝）

季節性救生員今年僅有282人 工會憂全面重開壓力大

根據康文署截至8月1日的數據，季節性救生員人數跌勢驚人，疫情前的2018及2019年， 每年人手需求維持在953人及848人，但實際聘用人數則從2018年的674人一年間跌至480人。疫情下的2020及2021年，實際聘用人數僅僅只有308及282人。儘管康文署在2019至20和2020至21年度合共開設161個公務員救生員職位，但人手缺口難平。

目前疫情雖然趨緩，但康文署轄下42個刊憲泳灘，僅有18個提供救生服務；泳池雖然已經開放，然而當中不少未能開放嬉水池、跳水池等。香港政府拯溺員總工會主席鄧子安指，目前泳灘及泳池看似有足夠人手，但實際上是從未開放的泳灘「借人」。泳季未過，若泳灘及泳池在泳季餘下日子全面重開，救生員人手不足壓力更大。

救生員轉行及轉投私人市場風盛 水上樂園吸納不少人手

救生員人手持續下跌多年，疫情令問題雪上加霜。鄧子安指出，第三波疫情後，許多泳池泳灘不開放，一時間救生員考章及續章都遇到困難，令許多人直接離開這行。

救生員轉行令到本地市場人手進一步緊張，而私人市場需求大增，海洋公園水上樂園亦開放在即，亦吸納了不少人手。鄧指出，相比應徵季節性救生員需要考齊多個泳章，海洋公園水上樂園有不需要救生章就可入職的崗位，再在入職後再培訓考章，加上薪酬待遇有明確的架構，比季節性救生員高薪之餘，更有不錯晉升空間，「有機會做到管理級。」

另外歷來季節性救生員若完成6個月合約，會有總薪酬多15%的約滿酬金。鄧子安指，今年泳季已經過半，若重開後也難以取得這筆酬勞，變相亦減少了吸引力。

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無救生服務泳灘出事頻 一個月有10單嚴重遇溺事件

雖然康文署指開放的泳灘都有足夠救生員當值，然而鄧子安指今年沒有像去年般將沙灘圍封，不少市民在沒有救生服務的泳灘游水，釀成不少事故。如7月1日，一名印度男子在貝澳泳灘游水後失蹤，其後不治，「一個月大約有10單嚴重遇溺事故，都喺關閉泳灘（無救生服務）發生，遊人照落來，一出事就會好大件事。」

鄧子安擔心康文署泳灘若全面開放，人手的問題會凸顯出來，「如果疫情過去，真的要全面開放，而人手沒有變到，全面開放不會有改善。泳灘不知道怎麼開足，泳池都只能局部開放。」

工會促改定位增培訓 加開長工職位

鄧子安認為政府需要改變對救生員的定位，亦可效仿海洋公園入職後提供培訓考章，第三則是加開長工職位，非泳季時可讓救生員參與一些急救工作、或進入學校教授水上知識等等，「如果持續不解決呢個問題，永遠一年一年都是這樣。」

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安指，「如果持續不解決呢個問題，永遠一年一年都是這樣。」

康文署：加開161個公務員救生員編制 不同渠道增人手

針對救生員人手問題，康文署則回覆《香港01》時表示，在招聘公務員救生員方面沒有出現困難，至於季節性救生員方面，由於有關工作是屬於短期性質，與公務員救生員職位相比，其流動性相對較高，招募成效亦較受當時的就業環境所影響。為提升救生員人手的穩定性，康文署成功增取額外資源，於2019至20和2020至21年度合共開設161個公務員救生員職位，以取代相等數量季節性救生員職位。全部職位已成功招聘及陸續上任。

康文署轄下刊憲的42個沙灘，僅有18個有救生服務。（黃舒慧攝）

薪酬待遇方面，為了維持季節性救生員薪酬的吸引力，康文署稱已採取一系列措施，包括因應市場趨勢，於2019和2020年分別提高季節性救生員薪酬8％及7％；調高泳灘／水上活動中心季節性救生員的月薪，較泳池季節性救生員的月薪多1,000元，以吸引更多合資格人士參與位置一般較遠的泳灘／水上活動中心季節性救生員工作；提供額外月薪300元予合約期持有有效急救證書，以吸引持有有效急救證書的人士加入季節性救生員行列和提升技能；及調高約滿酬金以吸引過往曾受聘為全職季節性救生員的人士繼續或重新為康文署服務。

署方指，已透過不同渠道加強招募季節性救生員，包括在社交媒體網站和公共交通工具刊登招聘廣告；在不同地區舉行季節性救生員招募日，以吸引當區居民投身救生員行業；舉辦泳池季節性救生員訓練計劃和泳灘季節性救生員訓練計劃。近年康文署積極與學校和相關機構合作，增加舉辦拯溺訓練課程，提升青少年投身救生員行業的興趣，期望能吸引更多合資格人士投考季節性救生員。