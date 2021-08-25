殘奧S14級100米蝶泳陳睿琳張可盈出戰決賽　市民盼更多人留意殘奧

東京殘奧今日（25日）進行首日比賽，港隊陳睿琳及新秀張可盈分別在S14級100米蝶泳初賽中，二人分別以第 3 名及第 8 名晉身決賽，比賽於香港時間下午5時10分進行，陳睿琳及張可盈最後分別得第四及第八。



今屆東京殘奧，是本港首次有數間電視台直播部份賽事，別具意義。有位於觀塘的APM商場直播有關賽事，現場有50-60名市民觀賽，希望為運動員打氣。



在早上的初賽第1組，游第5線道的陳睿琳1分07秒20的成績。（香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

港隊陳睿琳及新秀張可盈分別在S14級100米蝶泳初賽中，游出 1 分 07 秒 20 及 1 分 10 秒 68成績，其中張可盈更刷新個人記錄。兩人分別以第 3 名及第 8 名晉身決賽，決賽將於香港時間下午5時10分進行。S14級的運動員智力較正常人為低，屬於智障運動員，而身體通常沒有殘缺。

在決賽開始前，觀塘的APM商場中庭位置約有20至30人駐足，等候觀看賽事直播，場面明顯較東京奧運冷清，市民亦未有如月初落幕的東京奧運般，面露「肉緊」的表情，亦未有歡呼打氣，甚至有途經的市民好奇地問：「乜奧運唔係完咗喇咩？」

市民李先生表示，並非專誠來看決賽，只是路經大電視附近才順道觀看賽事直播，對於兩名港隊女泳將奮戰後仍無緣獎牌，他坦言「梗係冇咁好啦，佢而家排第4就爭少少啦」，「少少（失望），香港最少攞銅牌就好啲啦，但唔夠人跑（游），爭少少」，但就大讚兩人已盡力。他希望往後登場的港隊健兒能繼續努力，咬緊牙關堅持下去，亦要對自己有信心。

同樣有觀看賽事的吳小姐亦表示，只是剛巧經過才能觀看到賽事，但卻不知原來剛才上演的是100米蝶泳決賽，她大讚兩位泳將「都好畀心機，好欣賞佢哋，都好欣賞原來好多人都會睇殘奧」，她對現場有數十名市民圍觀直播感到喜出望外，「都過咗奧運咁耐啦，可能熱潮都過咗，見到呢度都咁多人有睇」。

她表示，在東京奧運期間，男子花劍運動員張家朗奪金後，加深了對每個項目的關注，她亦希望繼續留意殘奧會的賽事，惟「唔係好知有咩運動員」，亦未見傳媒等有迴響，難以令市民了解賽事詳情，「之前睇奧運每分每秒都有post或者宣傳」，惟社會對殘奧的聲音明顯減少，希望社會之後可以多加宣傳，讓市民繼續緊貼賽事。