理大青少年研究指導計劃首屆成效良好　學生認為經驗寶貴

香港理工大學去年度辦首屆「理大青少年研究指導計劃」，由學者帶領中學生，進行為期三個月的小型研究項目，參加者有機會參觀大學實驗室，參與文獻研究、問卷設計、實驗、以及分析數據等工作。

有參加計劃的同學認為經驗寶貴，能夠深入了解項目內容，學習研究和探討的方法，增加了他們對不同範疇的興趣，亦認識到其他中學的學生，學習到溝通技巧。

理工大學副校長楊立偉滿意計劃成效，認為學生及導師都十分投入，2021/22學年會舉辦第二屆，並延長時間至5個月以及增加名額。



香港理工大學去年度辦首屆「理大青少年研究指導計劃」，由學者帶領中學生，進行為期三個月的小型研究項目，（高諾恆攝）

首屆近百位中學生參加 研究項目範疇多

理工大學於2020至2021學年，舉辦首屆「理大青少年研究指導計劃」，安排約60位理大學者帶領93位中學生進行小型研究項目，為期三個月。中四至中五學生經過校長推薦，並進行簡單面試，理大會篩選心態良好，且願意投放時間的中學生參與計劃。

項目範疇多元，包括中學生心理健康、青少年乾眼症、遊戲設計、太陽能電動車等。參加者可以參觀大學設施及實驗室，同時參與文獻研究、問卷設計、實驗、測試、數據收集及分析等工作，定期與導師開會，並撰寫反思日記，最後分享成果。

理工大學副校長楊立偉滿意首屆成效 ,來年將會舉辦第二屆。（高諾恆攝）

次屆延長研究時間至5個月 會增加名額

理工大學副校長楊立偉滿意首屆成效，「雖然計劃只有三個月，但見到好多中學生都非常投入」，認為現時中學生較少機會接觸研究，希望希望給機會予有志向往研究方面發展的中學生。

他表示來年將會舉辦第二屆，計劃將延長至五個月左右，名額亦會增加，他鼓勵更多理大學者及中學生參與計劃。

四位來自不同學校的學生參與研究青少年乾眼症現況，視察一位視光師工作一天。（高諾恆攝）

觀察視光師工作一天 引發學生志趣

來自弘立書院、港大同學會書院、寶血會上智慧英文書院及新界鄉議局元朗區中學的四位四位女生，負責進行名為「青少年乾眼症現況初探」的小組研究，以IDRA儀器測試受訪者眼睛，分析發現大部分沒有患上乾眼症的人士，較少服用補充品或攝取咖啡因，亦較少配戴隱形眼鏡。

四人有機會視察一位視光師一天的工作，看到五個不同病例，她們均表示經驗寶貴，從中學習到如何與病人溝通，「例如有小朋友嘅話要點，係咪要氹佢咁」，又覺得能使用專業儀器十分難得，「第一次用咁大部機，學習點樣操作，覺得個次體驗好寶貴。」她們認為從中更了解視光師的工作，更表示有興趣向相關行業發展。