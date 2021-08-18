電動車｜理大研發全球首架氨動力電池車　料氨能小巴明年十月面世

港府早前公布《香港清新空氣藍圖》，目標在2050年能達到碳中和。港府近年大力推動使用電動車，惟現時使用鋰電池令車身負荷重，廢棄電池回收困難亦會污染環境。有廠商研究以氫能為燃料的電動車，但有爆炸的安全風險，亦難以儲存。

理工大學研發全球首架使用氨氣（即阿摩尼亞）作為燃料的電動車，透過氨動力燃料電池，利用更安全方法取得氫氣推動車輛。相關燃料電池的整體重量，亦只是鋰電池的十分一。

理大電機工程學系教授鄭家偉指，團隊僅花上3個月就成功研發首部氨氣電動車，目前正使用有關技術，研發氨動力燃料電池小巴，預計最快明年10月可面世，令氨氣成為新燃料。



氫能在全球發展越趨成熟，惟安全性一直令人有疑慮。理工大學團隊，聯同英國牛津大學等，合作研發全球首部氨動力燃料電池電動汽車，由於氨含有氫元素，可作為氫的載體，經過理大是次研究使用的分解爐，可把99.9%的氨轉化為氫與氮，再使用氫能電池發電，推動電動車前行，最終只會排放出水份和氮氣。

鄭家偉表示，團隊僅花三個月就完成開發氨動力高爾夫車，現正全力開展氨動力小巴的研究，預計將於明年10月底完成。

有份參與項目的理大應用物理學系博士李孟蓉表示，現時分解氨的趨化劑為鐵，未來會繼續開發新型的趨化劑，令氨可以在更低溫，以更便宜價錢的材料，有效分解成氫。

氨動力燃料電池重量較鋰電池輕九成

現時路面上的電動車主要使用鋰電池，惟鋰電池材料昂貴，電池亦難以回收。鄭家偉指，氨氣容易找到，亦有多間工廠製作氨氣為肥料的原料，相對價錢穩定。他說，現時一輛電動小巴的鋰電池約重一至兩噸，但22.7公斤的氨氣，已可推動一架小巴以時速60公里行駛110公里。視乎所需氨氣，連同分解爐、電池等設備，總重量只約一百多公斤，為鋰電池的十分之一。

氨較氧安全更易儲存

鄭家偉指，外國已使用氫能多年，不過本港對氫的安全性仍抱有疑慮，載有氫氣的車輛不能過橋及隧道，反而氨更安全、更易處理。他指，氫氣需要700 bar壓力才可成液態儲存，但氨只需8bar，更易儲存，加上氨氣有刺鼻氣味，洩漏時較氫氣更易察覺。即使未來大規模使用需要增設加氣站，鄭說，氨氣加氣站建造成本可較氫氣便宜，預計未來氨氣車價格，可較鋰電池電動車便宜。