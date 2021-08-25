電檢條例｜政務司司長可撤銷發行准許　實際執行存多個未解疑問

政府周五(27日)刊憲《電影檢查條例》修訂草案，引入履行《港區國安法》規定，明文規定電影上映前須考慮是否會「不利於國家安全」。其中一項新建議，賦權政務司司長可撤銷已發出的影片核准證明書，亦無訂明追溯期，有關電影即不能在市面發行，惟相關實際執行及「禁播」手段，未有詳細解說，令公眾關注及憂慮在不同情境會否誤墮法規。《香港01》整理現行法例及草案建議，歸納多個未解疑問。



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政府建議，賦權政務司司長若認為影片「不利於國家安全」，可藉書面方式指示監督撤銷該影片的證明書。草案條文列明「不論有關影片的上映屬擬上映、正在上映或曾經上映，亦無關重要。」商務及經濟發展局常任秘書長梁卓文在8月24日的記者會上補充，如果政務司司長日後行使權力，評定個別電影不能上映，電影的影碟亦不能在市面發行。

政府修訂電檢條例 須考慮是否影響國安 政務司司長可指示禁映

在業界層面，如何界定影片「不利於國家安全」， 傳媒曾舉多例，如發行較久遠的《國產零零漆》、《表姐，你好嘢！》等，是否都有機會面臨禁播，以及一些涉及刺殺官員、中國陋習的題材，是否不能再呈現，當局多次指「心目中無具體名單」，僅強調有關做法是為業界提供清晰指引免「誤墮法網」，國安法下電影不能作為「例外」。

業界及學者關注什麼類型題材或情節會觸礁，是否會跟從內地界線，如獲獎的港產片《樹大招風》、韓國電影《逆權司機》，以往均在港上映及流通影碟，卻未能通過內地審批被禁，日後會否步伐一致？



在公眾層面，何時才能知道一些已發行的電影，被重新界定為「禁片」，當局僅指評級變動及撤銷證明書，會公開交代，免公眾繼續播映。

翻查現有條例對「上映」的釋義，是指在三類場所放映，包括第172章 《公眾娛樂場所條例》所指的「公眾娛樂場所」；二，《釋義及通則條例》中所指的「公眾街道、公眾碼頭或公園」、「劇院」、「其他公眾休憩場所」等；以及三，不論是否屬法團組織「可憑任何會所、社團、公司、合夥或團體的成員身分進入的地方」。

律師梁永鏗表示，一般而言，公眾地方的界定主要參考《公安條例》，除處所本質外，亦會視乎處所用途及聚集目的界定，如學校禮堂及課室屬教學空間，為「私人地方」，但若借出舉辦公眾活動，不論是否收費，有機會被視為「公眾埸所」。

那麼已上映發行完畢的電影被撤銷證明後，在大學課堂或研討會上播放，是否屬「上映」？



在雲端儲存影片，或家中等「私人地方」收藏觀看，會否引來督察搜查？



至於「發布」的定義，據現行條例指出，任何人將「錄影帶或雷射碟」發行、傳交、出售、出租、交給或出借予公眾人士或部分公眾人士；或「以非上映方式」將錄影帶或雷射碟向公眾人士，或當公眾人士在場時放出或播出、放映或展放，不論是否為了牟利，即屬「發布錄影帶或雷射碟」。草案建議擴大「錄影帶或雷射碟」定義，修改為「影片實物儲存媒體」，涵蓋外置記憶體和其他可攜式儲存媒體(例如USB手指)。

不過，政府仍有多個問題未能解釋：



曾經上映的電影被撤銷證明書，如屬圖書館館藏，供借閱作學術用途，是否已跌入條例的「發布」定義？



如有人將被撤銷證明書的影片內容，上載到社交媒體或串流平台，不屬「影片實物儲存媒體」、「錄影帶或雷射碟」，會否同視為「發布」行為？



收費串流影片平台服務，如Netflix、Youtube上播放，是否同受規管？



《香港01》正向商務及經濟發展局查詢。