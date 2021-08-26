強制打針無可厚非但屬最後手段　廠商會會長史立德：事前要有過渡

特首呼籲僱主要求所有員工打針，否則定期自費檢測，廠商會會長史立德今(26日)於港台《千禧年代》接受訪問時表示，商界與港府目標一致，亦有以不同誘因推動員工打針，例如推出獎賞計劃等，他認為港府可容許已打針人士自由出入更多公共地方，或優先使用康體設施。

他續指，一旦港府需強制要求員工接種，包括自費檢測亦是無可厚非，但他期望屬「最後一個手段」，推行前亦應有所過渡，供僱主及員工了解及溝通，亦應視乎個別情況，予身體不適員工獲得豁免。



特首林鄭月娥在行會前強烈呼籲及要求企業僱主參考公務員做法，要求所有員工接種疫苗，否則定期自費檢測。（歐嘉樂攝）

史立德表示，群眾大規模接種疫苗可建立免疫屏障，亦是清零有效方法，他對此一直支持。他又指，政府早前先行推動公務員打針，已有效令接種率提高；至於商界，作為負責任的僱主，應設法推動員工接種疫苗，「對呢個社會有利，亦有好處，例如想通關呢方面。」

他續指，商界與港府目標一致，亦有以不同誘因配合，例如推出獎賞計劃，但目前難估計

相關數字，因各機構需求及狀況不同。他指，自己公司有提供疫苗假期及現金抽獎，勵員工接種。他續說，明白港府有財政考慮，但期望可提供更多傾斜性政策，以作鼓勵，包括容許已打針人士自由出入更多公共地方，或優先使用康體設施。

廠商會會長史立德(資料圖片)

他又認為，一旦需以較強硬方式要求員工接種，包括自費檢測何亦是無可厚非，「始終要顧及其他員工及顧客利益。」史立德又指，視乎個別情況應予身體不適員工獲豁免，他又強調，期望以較強硬方式要求員工接種是最後一個手段，推行前亦應有所過渡，供僱主及員工了解及溝通，現階段可暫時沿用誘因推動。他表示，觀乎國際，多國要求員工打針是大勢所趨，「香港市民好乖，打疫苗打得唔錯。」

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