新冠疫苗｜張宇人再倡教師強制打針　禁檢測代替：唔打就返屋企啦

政府要求醫管局、院舍，以及幼稚園和中小學所有僱員須於9月1日前接種疫苗，否則須自費定期在工作時間以外進行病毒檢測。昨日（25日）提出強制教職員打針、禁自費檢測代替的行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人今日（26日）再指，教職員不可將個人選擇凌駕學生利益，「你唔打針，返屋企慢慢坐啦。」

直資學校議會主席陳狄安反駁指，香港屬自由開放社會，應予教職員選擇，因有不少老師身體不宜接種疫苗個案；有聽眾更指，基於自費檢測的經濟考量，其19歲兒子上月接種首針，惟事後心肌炎復發，目前仍然留院。



新學年在即，政府要求幼稚園和中小學所有僱員須於9月1日前接種疫苗，否則須自費定期檢測。(資料圖片)

張宇人昨表明，不應容許小學、幼稚園教職員以自費檢測代替接種疫苗，他今日於港台節目接受訪問時指，港府已寬容處理，除身體不適合打針者以外，不認為教職員可將個人選擇凌駕學生利益，「學生都已經zoom meeting咗成年，對成長都唔好。」

張宇人：教職員不可將個人選擇凌駕學生利益

他續說，並非強迫老師打針，「依家係講生存、講保護，你唔打疫苗，放棄保障自己」，張宇人又認為，未有接種的官立及津助學校教職員仍可受薪做法不公允，「有糧出又唔駛打針，你可唔可以呀？你唔打針，返屋企慢慢坐啦。」



變種病毒威力驚人，有專家指即使已接種疫苗，仍有感染風險，被問到是否維持定期檢測的做法更佳，他則不認同，「最好就大家唔開學？到時唔係病死，係餓死。」

陳狄安指不少學校教師接種率達7成 符教局要求

對於教職員需強制打針否則停薪留職倡議，陳狄安認為，本港屬自由開放社會，應予教員選擇，事實上亦不乏老師有長期病患，及大病初癒，身體未必適合接種疫苗，另已有不少學校的教師接種率達到7成，符合教育局要求，可形成保護屏障。

港府昨公布，疫苗「即日籌」安排將開放予12歲以上學生。陳狄安指，有關安排可方便有意打針的學生，但未必可增加接種意欲。他又指，部分中一學生未達12歲，佔部分學校全校學生1/4，「所以有部分係打唔到。」至於誘因方面，他指，教育局容許學生打針後可參加課後活動，倘學生接種疫苗後不適，學校亦容許其請病假，「中學多課外活動連繫學界比賽，都算係間接推動。」

陳狄安又表示，現階段學生接種率可算是積極，「但未到間間有70%」，他提到，大部分學校有作學生接種統計，待開學後則會再作全面整合。

行會成員兼飲食界立法會議員張宇人(左)(資料圖片)

直資學校議會主席陳狄安(資料圖片)

聽眾述兒子針後心肌炎復發：醫生有話係疫苗誘發

聽眾江太「phone in」講述19歲兒子接種經歷。她指，兒子於醫院兼職，早前應強制接種疫苗要求前往打針，但上月23日接種首針後，再令心肌炎復發，「佢19年底有過心肌炎，當時住過ICU(深切治療部)」，接種前曾詢問醫護意見，但針後十多天需入院治理，她指醫生有告知其兒子的心肌炎因接種疫苗所誘發，「但其他暫時仲未答到，包括仲打唔打第二針好、又或者溝針。」

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