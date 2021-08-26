新冠疫苗｜何栢良指群體免疫已爆破　倡全民打針防重症死亡

香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨撰文指群體免疫已成「空中樓閣」，港大感染及傳染病中心總監何栢良今(26日)於港台《千禧年代》亦指出，隨著變種病毒的出現，「群體免疫」概念已經爆破，以西方和地中海國家接種率高的國家為例，病毒仍然繼續在當地傳播，並演變至「超級群組」。

不過，他強調，疫苗預防重症和死亡成效仍然相當高，「一定要繼續打針」，並以全民接種為目標，惟放寬防疫措施不能急進，否則會出現大爆發。



港大感染及傳染病中心總監何栢良 (資料圖片)

何栢良指，一年前按方程式、並以病毒基本繁殖率計算，預計接種率達至整個人口7成，即可建立免疫屏障，但隨著近半年有變種病毒出現，「市民要醒(蘇醒)，群體免疫(的說法)已經爆破，可以忘記咗佢」。

變種病毒出現高接種率國家繼續傳播

他續指，即使有西方國家及地中海國家接種率已達高水平，惟變種病毒出現後，仍然繼續傳播，並演變至超級群組，例如英國確診個案再創新高，美國更是「天文數字」，日增逾15萬宗新確診，但他強調，疫苗對於防止死亡及重症仍然有效，目標應提高至全民接種，「一定要繼續接種。」



雖然本港接種率不斷增加，但他指放寬社交距離措施不能急進，因易有群組爆發，亦不可單以接種率作為硬指標，「就算之後有500萬、600萬人打針，都唔可以一下子解除，例如全部人都唔戴口罩，咁樣只會重蹈以色列、阿聯酋等覆轍。」他又提到，雖然早前變種病毒曾流入社區，幸無大規模爆發，惟一旦有「走漏」，有機會演變至超級群組。

放寬即日籌安排有助提高接種率

9月開學在即，他指學生於室內聚集增加，需多加留意；至於中學師生疫苗接種率達7成，即可全日面授，被問到有關指標需否調整，他則認為，在學校防疫措施配合下，大致安全，又認為放寬即日籌安排對提高接種率「有少少幫助」，惟並非所有接種中心每日均告滿額，他又提到，世界各地已有趨勢，未接種者將會限制出入公共場所，「政府一定要諗，責無旁貸。」

▼8月16日東涌逸東（二）邨美逸樓圍封強制檢測▼

+ 6

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

