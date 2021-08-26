東京殘奧｜市民觀賽為七金劍后余翠怡打氣　重劍個人賽8強惜敗

東京殘奧次日（26日）賽事展開，香港輪椅劍擊隊亮相，出戰A﹑B級個人重劍分組賽。當中「五朝元老」、「七金劍后」余翠怡於A級個人賽8強，與中國劍手榮靜爭奪4強席位。戰情激烈，余翠怡大部分時間落後1至2分，首節以9：11落後，可惜次節未能收復失地，以11：15落敗，8強止步，無緣獎牌。

今屆東京殘奧，是本港首次有數間電視台直播部份賽事，別具意義。位於觀塘的APM商場直播有關賽事，現場有市民專程到場透過大電視觀賽，一同為運動員打氣，支持港隊代表全力爭牌。



「七金劍后」余翠怡余翠怡。

「七金劍后」余翠怡今早10時許，偕隊友吳舒婷及鍾婉萍分途出擊，出戰女子A﹑B級個人重劍分組賽。余翠怡分組賽拿下3勝1負；隊友吳舒婷則取得2勝2負，二人順利躋身淘汰賽。

余翠怡在女子A級個人重劍16強，以15：10擊敗烏克蘭劍手，躋身8強，與中國劍手榮靜爭奪4強席位。8強戰，余翠怡大部分時間落後1至2分，首節以9：11落後，可惜次節未能收復失地，以11：15落敗，8強止步。

至於出戰同一項的另一港隊劍手吳舒婷則在16強賽，以12：15不敵匈牙利的Zsuzsanna KRAJNYAK，16強止步。

而另一名港將、出戰B級個人賽的鍾婉萍則在小組賽出師不利，錄得1勝5負，以總排名第13，無緣晉級16強。