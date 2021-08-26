移民潮｜多校接「回流插班」查詢　有家長暫緩移民申復學

移民潮帶動下，本港公營中小學出現退學潮，當中小學情況尤其嚴重，2020/21學年間已有近5,400小學生退學。但有校長透露，近日有少數離港移民不足兩年的家庭「回流」手續，並為子女查詢申請插班的手續。

津貼小學議會主席胡艷芬向《香港01》確認，多間學校接到移民學生有意「回流插班」的查詢，部份人退學離港僅僅半年。她說，目前未有正式統計人數，「唔多過十個校長講過」，因今年6月至7月才是移民退學高峰期，料一年後或再有學生回流，相信屆時可觀察是次退學潮的影響。

仁濟醫院蔡衍濤小學校長陳淑兒亦透露，有兩名學生暑假前以家庭移民為由退學，但因家庭最終未有離港，家長近日聯絡學校，希望申請撤銷退學申請。



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津小議會主席：有查詢個案為2月至3月離港移民家長

移民潮帶動下，公營中小學出現退學潮，對比教育局學生人數統計報告，今年6月中小學剩餘學額比去年10月大增逾7,999個，即2020/21學年期間近8,000中小學生退學，當中近5,400人是小學生。

新學年在即，陸續有小學校長接到移民港人查詢，欲了解學校招收「插班生」要求。津貼小學議會主席胡艷芬說，已有數名校長反映接到移民港人查詢，希望了解子女「回流插班」的要求及手續，部份個案是今年2月至3月離港移民海外，現時有意回流香港，估計是因小朋友或家庭成員未能適應移民後的新生活。她任職校長的九龍灣聖若翰天主教小學，亦接過一名家長以電郵查詢相關事宜。

移民潮帶動下，公營中小學出現退學潮，據教育局學生人數統計報告，2020/21學年期近5,400名小學生退學。(資料圖片)

有學校會視乎學生水平或需留級重讀

胡艷芬指，教育局沒為插班生入學時間定「死線」，惟需視乎各校的餘下學額數目，相信今年學生流動大，學額會相對鬆動。她任職的學校則會按一貫收生準則，要求申請人進行考核，視乎其學習能力等情況決定是否錄取，「如果係半年無返學、跟得唔足、成績未到嘅，就算有位，都要同家長傾一傾，可能要留一級先會收。」

學界憂面臨縮班危機，胡艷芬直言，暫未有正式統計回流學生人數，「學校同人數都未正式統計，但都有幾個校長講過，加埋唔多過十個校長講過。」而現時回流人數不多、幫助不大，「今年6、7月先係學生移民高峰，要睇呢批小朋友適唔適應，依家回流嘅都係早期啲，可能係走得倉卒，人數唔多嘅！」

仁濟醫院蔡衍濤小學校長陳淑兒說，該校有兩名以移民為由申請退學的學生，最終因留港而撤銷退學申請。（資料圖片）

有家長未出發查詢可否撤銷退學手續

仁濟醫院蔡衍濤小學校長陳淑兒亦表示，該校有兩名來自不同家庭的學生，分別在今年7月初以移民為由申請退學，有關手續已大致辦妥，本打算在本月底連同其他退學申請呈交教育局，惟兩名學生的家長亦稱暫未能出發，希望繼續就讀。

陳淑兒說，考慮到相關學生已在校就讀一段時間，故最終為他們撤銷退學申請，而其中一名涉事學生的胞妹原定升小學，因打算離港而沒辦理本港學校的註冊手續，最終學校以「插班生」錄取她。但她提醒，萬一退學申請呈交教育局，學額便不會再保留，而各校安排不一，建議家長有意退學前三思，移民家庭可在安排妥當後才呈交退學申請。