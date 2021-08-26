袁國勇：群體免疫係空中樓閣　籲全民接種疫苗　才能與病毒共存

Delta變種病毒肆虐，疫苗保護效用減低，令七成接種率可達致群體免疫的說法未必能實現。香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日在電台節目形容，群體免疫是「不切實際」的想法，「現時情況係空中樓閣、海市蜃樓」。

但他重申，接種疫苗雖不能阻止病毒傳播，但能預防感染後出現重症或死亡，又指「病毒不會離開」，呼籲「可以打針嘅人都要打針」，以保護自己。



袁國勇形容七成人打疫苗建立群體免疫是空中樓閣、不切實際的想法。（資料圖片/廖雁雄攝）

評與病毒共存：即使染病「可能請兩日假休息、食啲藥 過兩日就好返」

袁國勇指出，不少人將撲滅病毒及清零混淆，前者目前人類只曾撲滅過天花病毒，但用了百多年時間，而且天花疫苗非常有效，加上天花病徵明顯，可以及早將患者隔離。至於清零其實是指在短暫時間內維持沒有個案，爭取時間大規模接種疫苗，盡量令全民得到免疫力。之後類似傷風一樣，與病毒同存，即使染病，「可能請兩日假休息、食啲藥，過兩日好返，返工返學」，不會對醫療系統造成沉重負擔，社會需負出的代價亦較低。

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袁國勇稱，新冠病毒基本繁殖率已由最初的2.5，即一個人可傳染2.5人，上升至Delta變種病毒的7，即一個人可以傳染7人，病毒變種令疫苗效率下降，期望透過接種疫苗形成群體免疫，已經變成「空中樓閣或海市蜃樓，不是實際的做法」。他認為目前香港應先做到「全民接種」，下一步才能「與病毒共存」。

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近期不少人擔心接種復必泰疫苗會導致心肌炎，但袁國勇指每100萬人接種中，只有少於50人出現類似情況，問題源於誤將疫苗注射到靜脈，故相信發生的機會很低。