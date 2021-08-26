科學園首次與本港大學於廣州設孵化基地　望助本地學生大灣區創業

香港科技園公司今日（26日）分別與香港科技大學、香港理工大學及艾睿電子簽署合作備忘錄，行政長官林鄭月娥亦有出席活動。



其中科技園與香港科技大學計劃於廣州南沙建立香港科學園廣州南沙孵化基地，林鄭指，是次計劃是科技園與本地大學首個於內地成立的孵化基地，預料於明年秋季落成。



香港科技園公司今日（26日）與不同行業領袖，包括香港科技大學、香港理工大學及艾睿電子分別簽署合作備忘錄。科技園公司與三方的合作，旨在推動創科培育，發掘年輕創科人才，並協助初創企業捕捉在大灣區以至其他地區的機遇。

行政長官林鄭月娥、香港創新及科技局局長薛永恒以及香港科技園公司主席查毅超亦有出席活動。

首度與本地大學於內地設孵化基地

林鄭月娥在致辭時表示，今次科技園與三項合作集合了學術界、創科界及企業的支持。其中科技園與香港科技大學計劃於廣州南沙建立香港科學園廣州南沙孵化基地，林鄭指，是次計劃是科技園與本地大學首個於內地成立的孵化基地，預料於明年秋季落成。

她期望，今次合作可以協助初創企業於內地發展，並為本地培育更多創科人才，又相信大灣區未來在科創上極有潛力。

期望計劃助有意欲初創學生發展

香港科技園公司主席查毅超指，今次簽署合作備忘錄對本港創科發展有重大意義，過去科學園一直有與本地大學不同層面的合作，未來會繼續會與其他大學探討合作空間。

香港科技大學(廣州)(籌)校長倪明選指，科大在科研上的影響力屬重中之重，期望透過成立南沙孵化基地，幫助學生創業，計劃針對有意欲初創的學生，由業界更有經驗的人士帶領，為其提供評估及建議。

理大為學生及畢業生提供多方面初創支援

除了科學園與科大在大灣區計劃成立的孵化基地，科學園亦與理工大學合作，為學生及畢業生提供全方位的支援，包括提供培訓、指導及導師計劃等支援，致力將學生的科研成果轉化為成功的商業機會。

香港科技園公司行政總裁黃克強指， 不少致力初創的大學生有不同創科想法，計劃旨在讓學生在正式成立企業前，為其提供資金試行概念。

另外，科學園亦與艾睿電子簽署合作備忘錄，將會在位於廣東東莞松山湖的 XbotPark 機器人部落設立佔地逾 1,500 平方呎嶄新的技術應用工作間（Open Lab）與現有設於香港科學園的 Open Lab 互相補足。並為本地及海外初創提供設計、研發及測試產品的空間。