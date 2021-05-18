科學園試行自動泊車系統　善用泊位空間防自炒

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-18 19:43

泊車難，不止因為車位少，在狹窄空間泊車亦要求好技術，稍有不慎容易「自炒」。科學園試行全港首個自動智能泊車系統「智動泊」，駕駛人士只需將車輛停泊在泊車卡板上，便可交由「自動導向車」自動運送到指定車位。科技園公司指，系統能簡化泊車過程，並可升泊位空間的使用率。

「智動泊」設於科學園17W和19W大樓，配備有電動車充電設施。科技園公司表示，今年5月至7月將推出「智動泊」體驗計劃，開放自動泊車停車場的部分泊位，供科學園園區公司率先試用，並希望透過實時數據與駕駛者反饋，進一步優化用戶體驗，為日後停車場的全面營運作充分準備。

只需將車輛停泊在卡板 系統自動泊車

科技園表示，駕駛者只需將車輛駛入指定停車艙並停泊在卡板上，然後辦理存車手續，取得一次性取車密碼後即可離開。「自動導向車」便會將車輛連卡板一併運送到停車場內的空置泊位，整個自動泊車過程僅需數分鐘，駕駛者無須再花時間尋找車位及泊車。

至於取車時，駕駛者只需輸入早前取得的密碼， 「自動導向車」便會移送車輛到指定停車艙，讓駕駛者取回車輛。此外，駕駛者亦可透過手機應用程式預約取車、查看泊位數量及其車輛狀況。

駕駛者可透過「智動泊」手機應用程式預約取車、查看泊位數量及其車輛狀況。（科技園提供）

香港寸金尺土，科技園表示「智動泊」能更善用停車場內泊位空間，包括允許並排停車（double-parking），且「自動導向車」具備雷射導航系統，達到最多正負5毫米的高度精確定位；加上具備路線規劃運算，能計算出最佳的運送車輛路線，提升泊位空間的使用率。

雷射導航、路線規劃運算 提升泊位空間使用率

科技園續指，無人自動停車場能減少照明及抽風系統的能源消耗，預計節省能源達30%；同時，停車艙內裝有動態傳感器，確保運送車輛前，沒有人或寵物被遺留在停車艙； 「自動導向車」亦設有非接觸式防撞傳感器，一旦偵測到障礙物，就會完全停止前行。

科技園公司行政總裁黃克強表示，「智動泊」結合人工智能、機械人及傳感器等多項嶄新技術，「是科學園在推動香港實踐智慧城市，以及可持續發展的未來之一項重要舉措。」