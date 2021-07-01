升學顧問：最少過千名學生9月將到英國讀書　料再創近年新高

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-07-01 11:52

英國今年初開放BNO「5 + 1」移民方案，不少港人選擇移民英國。英國升學顧問陳思銘今天（1日）在電台節目表示，經該公司申請到英國、準備9月開學的學生已有過千人，料今年全港到英國的留學生，會創近年新高。 港府因疫情熔斷機制，今天起禁止英國航班飛香港。他稱，12歲以下留學生最為徬徨，因為只有部分航空公司有提供空姐照顧服務，令機位更難撲，有學生轉到其他國家坐飛機回港，亦有學生和家長選擇在泰國檢疫，度完假後才回港檢疫。

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陳思銘在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，2019年到英國留學的新入學學生約有1,600多人。去年在疫情下，到英國升學人數也不跌反升，有2,100多人，而今年已獲得取錄信、正申請簽證的新入學學生也有過千人。陳說，這批學生赴英都是入讀私校，至於公立學校是新開發市場，該公司亦接到過千宗諮詢，料計及其他升學顧問公司數字，今年到英國留學人數將創新高。他又指，港童赴英升學情況有年輕化趨勢，因為以往年滿7歲才能寄宿，但現時多了選擇日校，並無年齡限制。

陳續指，現時在英國的香港留學生有超過2.1萬人，當中約4,000人是中小學生，其中有七成人會回港過暑假，但亦有部分人因疫情而安排入住寄宿家庭，毋須回港。對於港府對英國航班下達禁飛令，他指，學生都感焦慮惆悵，除需撲檢疫酒店床位，12歲以下的學生因不能自行上機，需有空姐照顧，部分航空公司未能提供相關服務，故需爭奪相關機位，十分彷徨。

他又稱，部分家長決定改為到英國陪子女過暑假，亦有人到其他國家轉機再回港，更有人與家長各自前往泰國匯合，先檢疫再度假，然後才回港。