外傭指定酒店檢疫　工會斥加劇歧視　曾接傭工被迫自付酒店費投訴

政府今日（26日）宣布下周一（30日）起，在印尼或菲律賓完成疫苗接種的外傭可來港工作，惟須入住指定的外傭檢疫酒店。⾹港亞洲家務⼯⼯會聯會認為，政府針對外傭的措施如同「差別待遇」，將外傭標籤成「⾼危群體」，更加劇歧視問題。

另外，工會接獲外傭投訴，被僱主強迫自付隔離期間開支費用，促政府發出正式指引闡明相關情況。



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⾹港亞洲家務⼯⼯會聯會表示，其他入境旅客可自由預訂隔離酒店，政府針對外傭的措施，如同「差別待遇」，十分無理及難理解，予以強烈譴責。工會又批評，措施將外傭標籤成「⾼危群體」，加劇歧視問題。

目前外傭來港，⾹港亞洲家務⼯⼯會聯會僱主需承擔檢疫酒店費用。不過，工會表示已接獲外傭投訴，有僱主透過剋扣⼯⼈⼯資、威脅將⼯⼈解僱和不讓他們返港等⽅法，迫使⼯⼈⾃⼰承擔隔離開⽀，亦有⼯⼈擔⼼，強制隔離非⾃願造成，會否因⽽不獲發⼯資。

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工會促政府發出正式指引，解釋外傭隔離期間應否獲發⼯資，並明確指出隔離期間衍⽣的⽀出應由僱主承擔，同時列明若僱主將開⽀轉嫁給外籍家務⼯，⼯⼈的追討方法、僱主又會⾯臨什麼懲處。

另外，工會提到過去一年，收到多宗投訴，有外傭投訴隔離酒店服務質素⽋佳，飲食問題尤其嚴重，不少人獲發低質素、甚至因為宗教原因不能進食的食物，如提供豬⾁及其製品等非清真食物給穆斯林外傭。工會認為，政府應確保酒店提供適當款式的飲食、質素達標，促盡快回應以上提出疑慮，展⽰對外傭社群應有的承擔。

▼獲認可的印尼疫苗接種紀錄式樣▼



▼獲認可的菲律賓疫苗接種紀錄式樣▼

