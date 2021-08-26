新冠疫苗｜累計403萬人打針　預約人數連升三日後跌至1.05萬人

本港新冠肺炎疫苗接種計劃由2月底展開，今日（26日）踏入第182日。單日新增60,500人接種疫苗，繼連續兩日下跌後回升；當中23,600人接種第一劑疫苗，截至今日，接種第一針人數達403.1萬人，即為適合打針人口的59.9%，意味周五將突破六成接種率。

此外，預約接種人數為10,500人，為繼連續三日回升後再下跌，較昨日減少1,300人。



政府公布，截至今日下午8時的過去24小時，共有約60,500人接種疫苗，比昨日多4,249人。接種第一劑的有23,600人，當中6,800人接種科興疫苗，16,800人接種復必泰疫苗。

周五突破六成接種率

截至今日，政府已為參與計劃的人士接種共約7,287,800劑疫苗，當中4,031,800人接種第一劑疫苗，當中1,491,500人接種科興疫苗，2,540,300人接種復必泰疫苗。換言之，接種首劑的人口比率已達59.9%，即周五應會突破六成接種率。

而預約人數為10,500人，較昨日少1,300人，為連續三日回升後再下跌。當中有2,100人預約接種第一劑，8400人預約接種第二劑。

14宗打針後送院

截至今日零時零分，過去24小時共有14宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中九人已經出院，一人留院觀察，三人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院。

+ 5

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

