新冠疫苗｜接種人數突破400萬　AIA財務策劃顧問打針後不適送院

本港新冠肺炎疫苗接種計劃由2月底開展，今日（25日）踏入第181日。截至今日，接種第一針人數突破400萬大關，已達400.8萬人，佔12歲及以上人口59.5%。今日共有56,251人接種疫苗，連續第二日下跌。社區接種中心為市民打首劑只餘36日，今日有約11,800人預約接種時間，為第三日回升。



另外，昨日（24日）共有18宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定；另AIA友邦保險一名財務策劃顧問，由外展接種隊打第二針後不適送院，情況穩定。



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接種率升至59.5%

根據政府新冠疫苗網頁公布，截至今日下午8時的過去24小時，共有約56,251人接種疫苗，比昨日少717人，過去7日則平均每日有57,946人打針。今日約40,515人是接種復必泰疫苗（BioNTech），而約15,736人是接種科興疫苗；而接種第一劑及第二劑分別有24,951和31,300人。

政府又指，接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約7,227,200劑疫苗。已接種第一劑疫苗的人數達4,008,100人，佔12歲及以上人口59.5%，其中3,219,054人已打第二針。當中科興疫苗總共接種2,706,300劑，復必泰疫苗則有4,520,900劑。

約七成40至59歲居民已打疫苗

當中40至49歲的居民當中，有75.5%已打針，50至59歲居民也有接近七成已打疫苗。12至19歲接種率接近55%，比60至69歲群紅略高2個百分點。

社區疫苗接種中心的整體接種率方面，科興疫苗及復必泰疫苗分別為96%及97%。而網上預約接種第一劑和第二劑人數方面，科興疫苗預約人數為2,200人；而復必泰疫苗預約人數則為9,600人，與昨日相若。

18人昨打針後不適送院

另外，昨日共有18宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，其中13人已經出院，四人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院。

廉政公署今日（9日）落案起訴友邦保險經理及其下線營業員，涉嫌詐騙保險公司向2人支付佣金共逾13萬元。（資料圖片）

AIA：不適員工正在醫院接受治療

《香港01》得悉昨日（24日）疫苗外展接種隊到友邦香港大樓（AIA Hong Kong Tower）為員工接種疫苗後，一人不適送院。AIA證實，一名財務策劃顧問昨日於友邦香港大樓接種第二劑疫苗後感到不適。現場當值的註冊醫生即時為該財務策劃顧問進行檢查，而該名財務策劃顧問目前正在醫院接受治療。

AIA又指，已就事件通知疫苗注射中心，並會盡力為該財務策劃顧問提供協助。醫管局則回覆指，昨日東區醫院接收一名疫苗外展接種服務後不適個案，病人目前情況穩定。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼



▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼

