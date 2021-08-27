黃錦星沒回應三無大廈如何收垃圾　綠領行動：要減少街上垃圾桶

拖拉近16年的《都市固體廢物收費條例》，立法會昨（26日）終三讀通過，惟多個環團直斥港府，於最終獲通過的法案中作出多項讓步，包括無指明正式實施日期及時間表，憂雖通過條例，擔心減廢成效會「甩轆」。

環境局局長黃錦星今早（27日）在電台節目反駁指，當局在2023年前會適時立法會報告進度，而非18個月才再商討，強調政府須要在準備期內籌備多項工作，包括加強社會回收配套和對物理管理前線的宣傳，形容相關配套已準備就緒，但若大眾不善用的話，只會事倍功半，因此認為2023年「係唔錯嘅目標」。



環境局局長黃錦星早上在港台節目《千禧年代》表示，減費是始於當下，並不需要等待垃圾徵費，而當局在18個月準備期內，會適時在不同時間向立法會報告，強調並非到2023年才開始商討。對於外界質疑法例未有訂明落實日期是「形同虛設」，加上本屆政府任期即將完結，是否將工作留給下屆政府？黃錦星重申，當局已有計劃，亦有時間表，又提到疫情反覆構成挑戰，但現時本港經濟復甦漸入佳境，形容2023年「係唔錯嘅目標」，會按此目標前進。

他又指，在18個月準備期內，政府需在多方面做準備，亦要籌備小組，「用多啲時間蘊釀」，當局亦有多方面的工作，包括加強社會回收配套，他形容「中央收膠」和全港玻璃回收等，已在中、下游「打通經脈」，雖然大眾暫時對此反應並不熱烈，但會在準備期內加強對物業管理等前線的宣傳教育等，制訂運作守則，強調若社會大眾不善用政府早已準備好的配套，只會事倍功半。

他又表示，相信在2023年前，商界亦會轉型減塑，以配合垃圾徵費的實施，他表示這是「雞同雞蛋嘅問題」，現時消費者對補充裝等反應冷淡，令商界未有加推環保裝，但隨着法例實施，社會便會轉型、商界亦需配合。至於保護水果的塑膠包裝，他認為日後市民便會將「廢膠」乾淨地分類回收。

被問到當局在法例實施初期是否會免費派垃圾膠袋？黃錦星表示，暫時未有定案，形容細節複雜，當局須照顧基層家庭，將會成立工作小組處理，但強調當局絕不能只向部分家庭派垃圾袋，若要公平處理，全民派袋的安排亦可理解。

被問到唐樓等三無大廈會如何收集垃圾，黃錦星未有明確回應，僅表示有關大廈整體樓宇結構、衞生問題等都有許多挑戰，而參考不同亞洲城市的發展，不同城市都會趁垃圾徵費的機會，理順其他問題，而當局亦已派出「綠展隊」到觀塘三無大廈宣傳，希望不會令環境衞生變差。他又感謝鄉議局合作，在鄉郊地方試驗垃圾徵費計劃，形容已有配套，會繼續溝通以達致「多贏局面」。

綠領行動總幹事何漢威則批評，當局在在商討多年後才通過垃圾徵費條例，是實施「昨日的法例」，又指當局在明年減費4成的目標落空，人均垃圾量不跌反升，直言問題很嚴重，擔心日後街道上的垃圾桶會變成非法棄置的方法，建議當局參考海外國家，減少街道上的垃圾桶數目等。

他又提到鄉郊小巴部路邊等的垃圾箱猶如「冇掩雞籠」，環團多年前已要求將有關垃圾桶升級，惟當局至今仍未有着墨，大型傢俱的棄置方法亦無細節。他直言，若18個月準備期是用以準備上述的方案才是合理，惟政府只是在垃圾袋招標等着手，又指其環團在屋苑推行垃圾徵費試驗計劃只得3個月準備期，反問「若要咁多（準備時間），為何政府批款時，只畀環團3個月準備？」