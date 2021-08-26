垃圾徵費｜今三讀通過　住戶料每月付逾30元　市民要知的三大影響

都市固體廢物收費（垃圾收費）條例草案今日（26日）在立法會中三讀通過，醞釀近16年的垃圾收費，終於事在必行。

環境局局長黃錦星指，條例通過後，會設18個月準備期，初期政府會免費派垃圾袋，協助市民適應，亦會協助商界處理廚餘問題。黃錦星今日補充，理解本港經濟受疫情影響，未來徵費可能會對市民造成負擔，因此現時並未有政策生效時間，隨後再公布生效日期，當局會繼續諮詢各界人士意見。

雖然計劃尚有一段時間才生效，但新政策對市民日常生活有何影響？根據政府提交的立法文件，指定垃圾袋收費定為每公升0.11元，若一家三口每天使用一個10公升或15公升的指定垃圾袋，每月需付33元或51元。至於無法用指定垃圾袋包妥的大型垃圾，包括傢俬等，則每件劃一收費11元，市民須於棄置前貼上指定標籤。



住戶每日料需付少於兩元 綜援受助人每月獲十元補貼

垃圾收費先後經四屆政府處理，相關條例草案委員會去年更一度終止審議工作，至今日終在立法會三讀通過。之後市民每月須額外負擔多少開支？

港府建議，實施的首三年指定垃圾袋收費定為每公升0.11元，料一個三人家庭日每日便須繳付約1.1元或1.7元作為棄置垃圾的收費。而港府計劃在垃圾收費實施後，為所有綜援受助人增加標準金額，每人每月補貼10元。不過條例通過後，會設18個月準備期，市民尚有至少一年半時間適應。

大掃除要留意額外成本 執屋清垃圾料多付逾十蚊

不少市民家中或有雜物堆積，是否要趁垃圾收費實施前「大掃除」？入行17年、香港家務助理總工會主席張燕歡表示，每年的大掃除中，平均每個家庭執拾出的垃圾可載滿兩至三袋大黑色垃圾膠袋；亦有較多雜物的家庭，一次大掃除可執出五至六袋垃圾。

垃圾收費實施後，以35公升垃圾膠袋計算，估計一次大掃除則要多花11.5元來使用指定垃圾袋棄置垃圾。張燕歡又指，如市民願意進行分類，一般最少可減一袋垃圾。

適應期後會嚴厲執法 當場斷正可罰款1,500元

當局又指，指定垃圾袋及大型垃圾需要使用的指定標籤，均設均防偽特徵，可以在約4,000個獲授權的銷售點購買，包括超級市場、便利店、油站、郵局和自動售賣機等；亦可透過獲授權的網上平台購買。港府又邀請超級市場和便利店售賣指定垃圾袋，達致「一袋兩用」，即將指定垃圾袋先作購物袋，之後用作垃圾袋。

在草案通過後，當局指會設18個月「準備期」，其後正式實施後的初期為「適應期」，當局主要會對違例個案發出警告，但仍會對性質及程度嚴重的違例行為採取執法行動。

在適應期後，則會以「風險為本」模式採取嚴厲執法行動，包括會向在涉事現場截獲的違例者發出1,500元定額罰款通知書等。而環保署亦會就此設立熱線，以解答市民的查詢及接收違例投訴及舉報。