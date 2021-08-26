垃圾徵費｜鄰居亂棄垃圾點算好？　物管業料購後備袋由管理費埋單

垃圾收費討論長達約16年，先後經四屆政府處理，相關條例草案今日（26日）終於在立法會三讀通過。環境局局長黃錦星指，理解本港經濟受疫情影響，未來徵費可能會對市民造成負擔，因此現時並未有政策生效時間，隨後再公布生效日期。

香港物業管理公司協會會長陳志球預料，條例通過後的18個月準備期中，物管公司初期仍會負責向住戶派發指定垃圾袋。

當垃圾收費實施後，物管公司會先用管理費儲備，購買後備指定垃圾袋。陳志球說，如遇住戶隨處棄置或未按要求棄置垃圾，會先動用後備袋「包底」。惟購買指定垃圾袋的費用會由管理費支付，即轉嫁至業主。有大型屋苑業委會則預計，垃圾收費實施初期，購買後備垃圾袋，或致每月管理費開支增近萬元。



物管公司先買後備袋 處理不合要求的棄置廢物

垃圾收費條例草案今日三讀通過，隨後會有18個月準備期。當局早前曾指，初期會向市民免費派發垃圾袋，協助市民適應。陳志球表示，以往物管公司會訂製垃圾袋供住戶取用，惟料「以後唔會再用咁嘅方式」。他指，雖未與政府討論細節，但初步估計物管公司會協助派發指定垃圾袋，「等市民習慣有唔同容量嘅垃圾袋，睇下邊款最啱用」。

陳認為，本港市民質素高，惟實施初期市民或因不適應，可能出現隨處棄置或沒有使用指定垃圾袋情況。物管公司亦有「對策」，當有住戶沒有使用指定垃圾袋，則會代為放入預先購買的指定垃圾袋中。他笑言「羊毛出自羊身上」，物管公司購買後備垃圾袋的開支，亦是由住戶繳交的管理費承擔，倘大批住戶未有使用指定垃圾袋，管理費亦會增加。

屋苑早前測試 約兩成住戶未用指定垃圾袋

淘大花園第二期業主委員會主席葉興國則預計，垃圾收費實施後，物管公司難繼續向住戶派發垃圾袋，「每戶垃圾量唔同，用個袋都唔同，無可能再用『阿公』錢買」。他坦言，擔心物管公司初期須購入後備垃圾袋，致管理費上升。根據淘大花園早前試驗計劃顯示，約20%住戶沒有用指定垃圾袋，「尤其外賣本身有袋，唔會再袋入垃圾袋」。

葉舉例指，以淘大花園近5,000個單位計算，每日垃圾袋成本料已要花費逾1,000元，相信每月整體管理費將增加約三萬元，由所有住戶攤分，即平均每戶承擔6元。他強調，「如果個個都守規矩，就唔使加管理費」，亦相信大部份住戶會守法。他又建議，政府可加強派督導員巡查，而屋苑亦會貼出通告提醒住戶。