容馬珊兒：有僱主憂播毒只搶本地外傭　檢疫酒店房間無法應付需求

印尼和菲律賓外傭在當地完成疫苗接種後，下周一（30日）起便可來港工作，但抵港後要集中在指定的外傭檢疫酒店隔離，政府目前只安排香港荃灣絲麗酒店作唯一指定檢疫酒店，僅得409間房且每晚索價800元。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒今早（27日）在電台節目指出，只有約400間房無法應付需求，而每日800元房價亦十分昂貴，惟她認為政府從兩個高風險國家輸入外傭已承受極大風險，形容當局已踏出了一步幫助外傭行業，估計當局是以此作為試驗，視乎情況進一步推行計劃。她又透露，有僱主擔心外傭完成檢疫回家後才確診，寧願繼續搶本地外傭。



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容馬珊兒早上在港台節目《千禧年代》表示，唯一外傭指定檢疫酒店荃灣絲麗酒店只得409個房間是太少，直言不會滿足到需求，但強調兩國均屬高風險國家，輸入個案的確診數字高企，全球不少地方的民眾打齊兩針亦無法防疫，政府對此兩個極高危地區開關或會令疫情「死灰復燃」，認同港府不能不慎重考慮，「如果政府唔採取呢個行動，政府會好驚㗎喎」

她又提到，早前有外傭確診令全幢大廈住戶要隔離檢疫的先例，估計政府是希望先以荃灣絲麗酒店作試驗，或會視乎情況擴展，感謝有酒店願意放棄接待其他海外旅客，只做外傭生意，她又形容政府已「踏出咗一步，令呢個行業正常化」。

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對於不少中介和僱主均批評酒店收費太貴，容馬珊兒稱「真係好重（負擔）」，早前有檢疫酒店14日僅收費3,000多元，惟她認為有關平價酒店或未達防疫要求，相信今次入圍的荃灣絲麗酒店已獲政府認可，認為酒店還會提供一日三餐，價錢是合理。她又提到，在政府制訂14日強制隔離時，部分經濟能力較遜色的僱主因為無法負擔費用，早已暫停聘請外傭計劃，現時除了酒店費用外，還有中介費、上機前的費用等，相信只有經濟能力足以負擔的家庭才會繼續申請外傭。

▼獲認可的印尼疫苗接種紀錄式樣▼



除了費用高昂外，本港早前亦出現外傭完成檢疫、回到僱主家庭工作後才證實染疫，因此部分香港僱主已放棄申請從海外抵港的外傭，轉為搶仍在本地的外傭，她亦接獲僱主查詢，希望當局延長外傭的檢疫期至28日，或自行在外傭完成21日檢疫後，另覓酒店讓她們多觀察一周才回家工作。

▼獲認可的菲律賓疫苗接種紀錄式樣▼

