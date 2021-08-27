新冠疫苗｜即日籌擴至12歲或以上學生 大學生：就開學「趕打針」

不少學生趁暑假結束前接種疫苗，今天（27日）起疫苗接種中心免預約「即日籌」安排擴至12歲或以上學生，每位學生可由最多兩名人士陪同接種，陪同者亦可一同接種疫苗，即日籌每日早上7時45分開始派發，派完即止，在中山紀念公園體育館疫苗接種中心，今早約8時已有家長帶子女冒雨領取即日籌打針，亦有大學生指因學校要求需「趕打針」。



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新學年將至，政府早前公布，疫苗接種中心今天（27日）起向12歲或以上學生派發即日籌，可於當日指定時段到場接種疫苗，毋須預約，每名學生可由最多兩人陪同接種疫苗，陪同人士也可一同接種。在8月份內，24間社區疫苗接種中心每日合共派發約4,600個即日籌。

王同學指雖擔憂疫苗副作用，但不接種疫苗便無法進入校園，故今天「趕住嚟打針」。（何家達攝）

科大生：就嚟開學趕住打針

就讀於香港科技大學的王同學今早約10時到中山紀念公園體育館領取即日籌，因大學要求學生需接種疫苗才能入校園，故需趕在開學前打針，「大學要我打啊嘛，一係就打針一係就做檢測，本身都唔想打，不過都無辦法，唔打就入唔到校園。」他稱，每兩星期做一次檢測費用昂貴，但又擔憂疫苗副作用，「聽同學講會發燒、手痛，不過依家都理唔到，因為都就嚟返學，所以趕住落嚟打。」

.帶兩個女兒前來打針的姜女士（左）指，「返學咁多人一齊（上堂），唸住打咗安心啲，宜家都就嚟開學。」（何家達攝）

市民擔心開學太多學生一齊上堂：打咗安心啲

姜女士帶同就讀中二及中六的女兒前來打針，她指自己早已接種疫苗，但到今天才帶女兒來打針，「返學咁多人一齊，唸住打咗安心啲，依家都就嚟開學。」她說，留意到新聞有即日籌今日才來，「安排幾好呀，想打就可以過嚟打」。她指，由於疫苗有一定副作用，所以要觀察多一段時間，才決定今日帶女兒前來接種疫苗。