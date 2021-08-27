東京殘奧｜女子重劍隊銅牌戰落敗　第四名可獲恒基20萬獎金

香港輪椅劍擊隊「七金劍后」余翠怡，偕隊友吳舒婷、鍾婉萍，今午於香港時間約4時半，與俄羅斯隊在殘奧爭奪女子重劍團體賽銅牌，苦戰9局終以34:45落敗。比賽期間吸引數十市民到觀塘apm商場觀戰，不少人為運動員打氣，並指「盡力就好，加油努力！」港隊明日將轉戰花劍項目，繼續爭奪獎牌。



女重團體世界排名第3的港隊，與世界排名第2的俄羅斯在殘奧小組賽時曾對上，港隊當時以22:45落敗，在銅牌戰再遇俄羅斯，港隊開局並不順利，頭兩節總分落後2:10，第四節時被拉開距離落後至9:20，最後一節港隊追至30:40，運動員一直奮戰，現場市民見香港運動員每追一分都拍手支持，余翠怡在第九局壓陣上場仍難以扭轉敗局，港隊以34:45再負俄羅斯，與獎牌擦身而過。

到場觀戰市民黎先生形容賽事很精彩，在附近購物時發現是香港運動員比賽便停下觀戰，雖然賽事中段比分有一度拉近，惟「都係差啲，盡力就好，比賽就係咁，唔係輸就贏。」他說要為香港運動員打氣，並指運動員盡力就可以「努力、加油，繼續拼搏」。

市民白先生在賽事途中一直全神貫注欣賞，賽後接受訪問時指，俄羅斯運動員「手長腳長」，故有一定優勢，未來都會繼續支持香港運動員並稱「個個都會支持」。

「七金劍后」余翠怡。

東京殘奧第三日（27日）賽事展開，香港輪椅劍擊隊繼續出戰亮相，當中「五朝元老」、「七金劍后」余翠怡偕隊友吳舒婷及鍾婉萍轉戰女子重劍團體賽，小組賽首場迎戰波蘭旗開得勝，惟及後對戰俄羅斯殘奧會和烏克蘭的兩場賽事均適敗，但仍能晉身銅牌戰，將於下午4時半再次與世界排名第2的俄羅斯殘奧會對壘，力爭港隊今屆第一面獎牌。觀塘今日有商場繼續直播賽事，有市民圍觀為港隊3位女將打氣。



「七金劍后」余翠怡與吳舒婷、鍾婉萍組成的輪椅劍擊女子重劍港隊，在東道主日本退賽下，今早10時半首場迎戰波蘭，雙方爭持激烈，港隊一度在第6及第7局以30:28和23:28落後，惟吳舒婷在第8局扭轉逆勢，反超前將比分追貼至37:38，余翠怡及後乘勢追擊，最終以45:40奠定勝局，在分組賽取下首場勝仗。

港隊下午2時再出戰4強賽，對手是實力強勁的俄羅斯殘奧委，余翠怡打響頭炮，首回會已打得非常激烈，以4:5稍稍落後，惟對手氣勢如虹一直領先，最終港隊以22:45不敵俄羅斯殘奧委，但在早前已取得一勝優勢下，仍能以次名晉身4強。

各位女將休息一個半小時後，再在下午3時半在4強賽出戰烏克蘭，港隊力戰下以27:45惜敗，未能如上屆般一直殺入決賽，余翠怡、吳舒婷和鍾婉萍今午4時半在銅牌賽再戰世界排名第2的俄羅斯殘奧會，力爭港隊今屆第一面獎牌。