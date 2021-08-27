澳洲Liddells牛奶未經批准進口　食安中心籲勿飲用及停售

食物環境衞生署食物安全中心今日（27日）公布，從澳洲入口牛奶「Liddells Lactose Free 99% Low Fat Milk」未經批准進口，呼籲市民不要飲用有關產品，而業界應停止出售及使用。



澳洲進口牛奶「Liddells Lactose Free 99% Low Fat Milk」未經批准進口，食安中心呼籲市民不要飲用。（Liddells網站圖片）

涉及的牛奶產品品牌為「Liddells」的「Liddells Lactose Free 99% Low Fat Milk」。原產地為澳洲，進口商為「KYLH International Trading PTY Limited」。有關產品因未獲食環署署長的進口批准，呼籲市民不要飲用有關產品，業界如持有該產品，亦應停止出售和使用。

食安中心指，跟進早前一宗相關事件時，發現上述獨家進口商曾進口該款共180盒並未獲得食環署署長的進口批准的產品。中心即時指令該獨家進口商將有關產品停售、下架及展開回收，並會追查其來源和分銷情況。

市民可於辦公時間致電該進口商熱線（6728 6005），查詢上述產品的回收事宜。如有足夠證據，中心會提出檢控。

未經批准進口的牛奶產品資料：



產品名稱：Liddells Lactose Free 99% Low Fat Milk

品牌：Liddells

原產地：澳洲

進口商：KYLH International Trading PTY Limited

淨容量：每盒一公升

此日期前最佳：2021年12月4日

