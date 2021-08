東京殘奧｜憑半隻左手花4分鐘游100米　白羅斯泳手包尾卻贏盡掌聲

普通人游背泳已不容易,更何況是只運用軀幹跟左上臂?

白羅斯泳手阿力亞克斯(Aliaksei Talai)16歲時因一次意外,四肢僅剩下半隻左手,游泳成為了他最有能力觸及(most accessible)的運動。

周四(25日)的東京殘奧游泳賽場,他在最嚴重殘障的S1級男子100米背泳亮相,即使以最後一名完成賽事,仍獲得全個游泳館的掌聲。



來自白羅斯的阿力亞克斯,是今次賽事中擁有最少可發力游泳肢體部分的選手之一。可是跟其他參賽者不同,他的殘障並非天生,而是源於一次意外。1999年,16歲的他在家附近的一個森林散步,卻誤踏二戰地雷,爆炸令他失去雙腿、右手及左前臂。

小時候的阿力亞克斯已是位運動狂,尤愛水上活動,特別是游泳及皮划艇,當時更立意要做一位槳手。然而從天而降的意外打亂了他的人生大計,但他沒有放棄運動,沒有放棄自己。

爆炸令阿力亞克斯的四肢僅剩左上臂,但他沒有放棄自己,也沒有放棄運動。(Aliaksei Talai Facebook)

從零開始到破世績 沒有不可能的事

出院後他繼續游水,最初只能依靠水泡,慢慢變成在別人輔助下游動,「當成功單憑自己身體去游泳的一刻,我開心得像發狂一樣。」

阿力亞克斯2015年正式投入訓練,4年後已打破SB1級別50米蛙泳世界紀錄,當時他感觸落淚:「我感覺自己活在另一個宇宙,現在我100%相信,相信自己,凡事都有可能。」

阿力亞克斯曾創下SB1級別50米蛙泳世界紀錄。(Aliaksei Talai Facebook)

他昨日再亮相東京殘奧,參加非自己主項的S1級100米背泳,單憑擺動半隻左手及不停捲腹,以4分1.23秒、最後一名完成賽事,時間雖然慢金牌得主1分33秒,但在賽事尾段直至他觸池,游泳館內都傳來熱烈的掌聲,向他的堅持送上鼓勵。

阿力亞克斯在東京殘奧首戰包尾告終,但他仍會參加其他項目。(路透社)

阿力亞克斯單憑擺動半隻左手及不停捲腹,完成100米背泳,獲現場歡呼:

Det finns utmaningar och så finns det utmaningar. Som, för belarusiern Aliaksei Talai, att simma 100 m ryggsim med en halv arm och noll ben. pic.twitter.com/T6nvQl3vVs — P A (@v_Aufdenblatten) August 25, 2021

「人生不會落敗」 四出傳遞愛的力量

阿力亞克斯曾說過,自己之所以堅持過來,跟子女及妻子有關,「他們總是相信我、給我愛的力量。老婆會傳照片給我,說子女都在等我回來,他們都很愛我。有這樣的生活,我的人生怎會落敗?」

他同時以自己的名義創立了基金會,幫助其他殘障人士,並周遊列國分享人生,把愛的力量傳遞開去。他告訴大家如何跟痛苦共存,在泥濘中爬起身、從身邊人的恥笑中活過來,「無論你在什麼位置,不要放棄。每日像是個實驗,每日都已是獎勵。(Every day is an experiment, every day is a bonus)」

家人是阿力亞克斯生存的最大動力。(Aliaksei Talai Facebook)

阿力亞克斯四出分享,把愛的力量傳遞開去,以生命影響生命:(按圖放大)