東京殘奧｜憑半隻左手花4分鐘游100米　白羅斯泳手包尾卻贏盡掌聲

普通人游背泳已不容易，更何況是只運用軀幹跟左上臂？

白羅斯泳手阿力亞克斯（Aliaksei Talai）16歲時因一次意外，四肢僅剩下半隻左手，游泳成為了他最有能力觸及（most accessible）的運動。

周四（25日）的東京殘奧游泳賽場，他在最嚴重殘障的S1級男子100米背泳亮相，即使以最後一名完成賽事，仍獲得全個游泳館的掌聲。



來自白羅斯的阿力亞克斯，是今次賽事中擁有最少可發力游泳肢體部分的選手之一。可是跟其他參賽者不同，他的殘障並非天生，而是源於一次意外。1999年，16歲的他在家附近的一個森林散步，卻誤踏二戰地雷，爆炸令他失去雙腿、右手及左前臂。

小時候的阿力亞克斯已是位運動狂，尤愛水上活動，特別是游泳及皮划艇，當時更立意要做一位槳手。然而從天而降的意外打亂了他的人生大計，但他沒有放棄運動，沒有放棄自己。

爆炸令阿力亞克斯的四肢僅剩左上臂，但他沒有放棄自己，也沒有放棄運動。（Aliaksei Talai Facebook）

從零開始到破世績 沒有不可能的事

出院後他繼續游水，最初只能依靠水泡，慢慢變成在別人輔助下游動，「當成功單憑自己身體去游泳的一刻，我開心得像發狂一樣。」

阿力亞克斯2015年正式投入訓練，4年後已打破SB1級別50米蛙泳世界紀錄，當時他感觸落淚：「我感覺自己活在另一個宇宙，現在我100%相信，相信自己，凡事都有可能。」

阿力亞克斯曾創下SB1級別50米蛙泳世界紀錄。（Aliaksei Talai Facebook）

他昨日再亮相東京殘奧，參加非自己主項的S1級100米背泳，單憑擺動半隻左手及不停捲腹，以4分1.23秒、最後一名完成賽事，時間雖然慢金牌得主1分33秒，但在賽事尾段直至他觸池，游泳館內都傳來熱烈的掌聲，向他的堅持送上鼓勵。

阿力亞克斯在東京殘奧首戰包尾告終，但他仍會參加其他項目。（路透社）

阿力亞克斯單憑擺動半隻左手及不停捲腹，完成100米背泳，獲現場歡呼：

Det finns utmaningar och så finns det utmaningar. Som, för belarusiern Aliaksei Talai, att simma 100 m ryggsim med en halv arm och noll ben. pic.twitter.com/T6nvQl3vVs — P A (@v_Aufdenblatten) August 25, 2021

「人生不會落敗」 四出傳遞愛的力量

阿力亞克斯曾說過，自己之所以堅持過來，跟子女及妻子有關，「他們總是相信我、給我愛的力量。老婆會傳照片給我，說子女都在等我回來，他們都很愛我。有這樣的生活，我的人生怎會落敗？」

他同時以自己的名義創立了基金會，幫助其他殘障人士，並周遊列國分享人生，把愛的力量傳遞開去。他告訴大家如何跟痛苦共存，在泥濘中爬起身、從身邊人的恥笑中活過來，「無論你在什麼位置，不要放棄。每日像是個實驗，每日都已是獎勵。（Every day is an experiment, every day is a bonus）」

家人是阿力亞克斯生存的最大動力。（Aliaksei Talai Facebook）

阿力亞克斯四出分享，把愛的力量傳遞開去，以生命影響生命：（按圖放大）