貨船Thor Monadic15名船員確診　由印尼抵港　均帶變種病毒

新冠肺炎疫情未止，本港今天新增17宗確診個案，當中15人為船員。衞生防護中心公布，一艘貨船「Thor Monadic」8月24日由印尼抵港，船上23名船員中有15人的樣本結果呈陽性，全部均帶有L452R變異病毒株。所有確診船員會送往醫院進行隔離治療，貨船上的其餘船員亦須逗留船上進行檢疫。該批船員進入香港水域後沒有登岸。

該船隻的營運人涉嫌於向衞生署申請自由無疫通行證時提供虛假資料，衞生署正就事件進行調查並會就該船隻的營運人懷疑違反《預防及控制疾病規例》（第599A章）向律政司尋求法律指引。

本港今天有約5宗初步確診個案。



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衞生署衞生防護中心公布，截至8月27日零時零分，中心正調查17宗新增確診個案，至今本港個案累計12 095宗（包括12 094宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案均為輸入個案。其中15宗個案涉及一艘於8月24日由印尼抵達香港水域的貨船（Thor Monadic）。船上23名船員當中，15人於8月25日採集的檢測樣本結果呈陽性，衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示全部均帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因，當中一人於8月20日出現咳嗽等病徵。

圖為在本港山頂拍攝到的貨船，並非涉事的貨船。 （資料圖片）

中心會將所有確診船員送往醫院進行隔離治療。該批船員進入香港水域後沒有登岸。為審慎起見，貨船上的其餘船員亦須逗留船上進行檢疫，並須於檢疫期間按現行安排接受檢測。個案的流行病學調查仍在進行中。該船隻的營運人涉嫌於向衞生署申請自由無疫通行證時提供虛假資料，衞生署正就事件進行調查並會就該船隻的營運人懷疑違反《預防及控制疾病規例》（第599A章）向律政司尋求法律指引。

自由無疫通行證申請表格。（文件截圖）

至於餘下的兩宗輸入個案，第12094宗個案是一名24歲女子，她無病徵，8月23日坐QR818航班從阿塞拜疆抵港，入住赤鱲角富豪機場酒店，第3天的樣本確診，病量不足以做變種病毒分析。第12095宗個案是一名43歲女子，無病徵，8月23日坐LH796航班從立陶宛抵港，入住馬頭圍富薈馬頭圍酒店，第3天的樣本確診，驗出有L452R變種病毒。

過去14天（8月13日至26日）累計報告52宗個案，包括一宗源頭不明本地個案及一宗與輸入個案有流行病學關連的個案，其餘均為輸入個案。