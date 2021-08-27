教協明召特別會員大會修章降解散門檻　至少80人出席過半數可通過

全港最大教師工會教協本月10日宣布解散，明日下午三時將舉行特別會員代表大會，修改會章以降底通過解散的門檻。根據教協會章，教協解散須獲全體會員三分之二或以上同意，若屆時通過決議，則只須獲出席會員三分之二或以上同意。據了解，當日大會只有一個決議事項，完成修章程序後，會另再行召開大會投票解散。



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消息：若明日完成修章 將另召開會員大會

根據教協會章規定，教協解散須獲全體會員三分之二或以上同意。目前教協會員人數為9.5萬人，即須獲至少6.2萬名會員同意方可解散，通過決定的門檻甚高，所以教協明日召開特別會員代表大會修章。若屆時通過修章決議，教協解散只須出席會員代表三分之二或以上同意。

修改動議：本會必須於會員代表大會或特別會員代表大會，出席合格會員代表三分之二或以上，以秘密投票表示同意方得解散。



教協會員代表目前有約3000人，由每間學校的會員選出。按照會章，特別會員代表大會只要有80人以上出席，便達法定人數要求開會，修章決議獲過半數通過，即屬有效。據了解，當日只有一個決議事項，完成修章程序後，會另再召開會員大會。

若果大會開會逾一小時，出席會員代表未達法定人數而流會，會章訂明，理事會須於一個月內再召開，屆時不論出席會員人數是多少，均作合法人數。

全港最大教師工會教協本月10日宣布解散，明日下午三時將舉行特別會員代表大會，修改會章以降底通過解散的門檻。（資料圖片）

內地兩大官媒新華社及《人民日報》上月底別發表文章，稱教協是「毒瘤」，必須剷除。教育局緊接發聲明，公開與教協「斷交」，終止雙方的工作關係。教協曾多次發聲明，包括聚焦教育專業和權益工作、退出職工盟和成立中國歷文化工作組等，但最終本月10日宣布解散。

教協早前致函會員代表詳細交代解散原因，由於多名負責人從不同可靠渠道獲一致訊息，「教協必須即時解散否則後果嚴重」，並有可靠消息證實不同政府部門已展開調查，考慮到有《蘋果日報》前車之鑑，拒解散極可能遭拘捕和凍結資產，為顧全200名員工及商業合作伙伴，故決定解散，並委託獨立清盤會計師清盤。