教協解散｜周六開大會表決修章降門檻　致函會員：不解散後果嚴重

擁有9.5萬名會員、全港最大教育工會教育專業人員協會（教協）本月10日宣布解散，教協近日去信逾3,000名會員代表，邀請他們出席本周六（28日）的特別會員代表大會，通過修改會章，以降低解散所須人數門檻。

據知，全體會員本周初陸續收到教協電郵，解說解散決定。信中首次披露多名負責人從不同可靠渠道獲一致訊息，是「教協必須即時解散否則後果嚴重」，並有可靠消息證實不同政府部門已展開調查，考慮到有《蘋果日報》前車之鑑，拒解散極可能遭拘捕和凍結資產，為顧全200名員工及商業合作伙伴，故決定解散，並委託獨立清盤會計師清盤。



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去信逾3,100名會員邀出席周六特別會員代表大會

會長馮偉華、創會總秘書兼監事會主席潘天賜暨全體理監事，早前去信逾3,100名會員代表，邀請他們出席8月28日在教協銅鑼灣服務中心舉行的特別會員代表大會，惟由於場地所限，是次大會未能安排會員列席。

當中唯一一項討論及決議事項，是通過修改會章決議，將解散門檻解低，即由「必須有有全體合格會員三份之二或以上以秘密投票表示同意方得解散」，修改為「於會員代表大會或特別會員代表大會，出席合格會員代表三分之二或以上，以秘密投票表示同意方得解散」。

8月10日，教協宣布解散，會長馮偉華召開記者會。圖為教協位於旺角中橋大廈的總會址。（盧翊銘攝）

致函會員：多名負責人從多方獲悉不解散「後果嚴重」

另外，教協在本周初亦向全體會員發出《解說解散決定，懇請會員諒解》信件，披露自7月30日被官媒抨擊，教協已四面受壓，包括「教育局斷交、部分學校拒讓教協招收會員、部分學校不准參與教協活動，以至商戶怕受牽連終止合作等」，惟教協未有動搖，並作好迎接挑戰的準備，未料形勢遠比想像中嚴峻，即使教協嘗試提出多個妥協方案，包括退出支聯會、職工盟以及成立中國歷史文化組等，但多名負責人從不同可靠渠道均獲得一致訊息，「是教協必須即時解散否則後果嚴重」，加上有可靠消息稱不同政府部門已展開調查。

我們多名負責人從不同的可靠渠道獲得一致訊息，是教協必須即時解散否則後果嚴重。可靠消息亦證實，不同政府部門已展開調查。儘管教協一直謹慎守法，但有《蘋果日報》前車之鑑，拒絕解散的結果極可能是拘捕和凍結資產。面對這摧毀性的後果，我們不得不思考教協的前路，作出這痛心的決定。 教協去信全體會員《解說解散決定，懇請會員諒解》

《蘋果日報》前車之鑑 拒解散極可能遭拘捕及凍結資產

教協說，儘管一直謹慎守法，但有《蘋果日報》前車之鑑，拒絕解散結果極可能是拘捕和凍結資產，為顧全200名職員及商業合作伙伴利益，不期望員工無法取得薪酬、商業伙伴被迫停業等，理事會慎重商議後一致決定解散，並獲監事會一致支持，故即時啟動解散程序。

教協形容解散「是盡了最大努力仍無法改變現實的情況下，作出最後和唯一的選擇」，正委託獨立清盤會計師進行清盤工作，並將召開特別會員代表大會處理修章工作。按會章規定，所欠一切合法債項皆須清還，餘款會由合格會員均分，會籍計算由記者會當天（8月10日）劃線。教協在信末感謝會員多年來攜手同行，經歷無數風雨，見證歷史變遷。

▼教協銅鑼灣超市及會址▼

