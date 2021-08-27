新冠疫苗｜累計約405萬人已打針　接種率達六成　預約人數跌穿1萬

本港新冠肺炎疫苗接種計劃由2月底展開，今日（27日）踏入第183日。政府指，至今累計有405.55萬人已接種至少一劑疫苗，即有60%的12歲及以上市民已接種疫苗。

今日單日增62,800人接種疫苗，當中23,600人接種第一劑。不過預約人數則再下跌，只有9,400人預約接種。



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政府公布，累計有4,055,500人接種第一劑疫苗，當中2,556,800人接種復必泰，而1,498,700人接種科興，至今已有60.27%的合資格接種疫苗人士接種了最少一劑疫苗。而接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約7,350,800劑疫苗。

截至今日下午8時的過去24小時，共有約62,800人接種了疫苗。當中有7,100人及16,500人分別接種第一劑科興疫苗及復必泰疫苗，即共有23,600人接種第一劑。

至於預約人數，共有9,400人預約接種時間，為連續第二日下跌，較昨日少1,100人。當中7,500人預約接種復必泰疫苗，2,000人預約接種科興。

19人接種後副作用送院

昨日共有19宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中13人已經出院，三人留院觀察，兩人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院。

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