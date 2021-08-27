新冠疫苗｜最少3人外地打針後回港再打　政府拒答調查結果

本港接連發生市民在外地或內地接種新冠疫苗後，再回港打針的事件，最新一宗涉及中大醫學院矯形外科及創傷學系教授李剛。政府一直聲稱這種做法可能涉及以失實陳述及欺騙手段獲取利益，並構成刑事罪行，會考慮起訴。

不過，政府至今未有公布過事件的調查結果，以及起訴了多少人，記者向食物及衞生局查詢，局方稱沒有補充。



▼金融男於北京接種兩劑科興疫苗後，來港打多一針復必泰疫苗▼



有傳媒在7月中報道，一名男子在新加坡接種兩劑莫德納疫苗後抵港，為了方便進入酒吧，再在香港接種多兩針復必泰疫苗，他向醫護人員稱自己是接種在香港的第一針，而在完成接種兩針後就向醫護人員「自首」，表明自己在新加坡已打兩針疫苗。

《香港01》在本月中亦揭發一名從事金融業的男子於北京接種兩劑科興疫苗後，為了提升保護力，來港打多一針復必泰疫苗，他稱醫護僅問他有無打過復必泰疫苗，因此算不上是「騙針」。他將經歷放上內地社交網站「小紅書」，引起不少人討論，更有人計劃仿傚。

中大醫學院矯形外科及創傷學系教授李剛。（中大矯形外科及創傷學系網頁圖片）

中大李剛：醫護無問新冠疫苗接種史

最新一宗事件涉及中大醫學院矯形外科及創傷學系教授李剛，他在內地接種兩劑國藥疫苗後，發現抗體不足，結果呈陰性，再在香港打多兩針科興疫苗。他今天向《香港01》表示，他打針時無醫護人員詢問他有無新冠疫苗接種史。

對於這種同類事件，食物及衞生局一直回覆稱任何人士如果在外地已完成接種兩劑新冠疫苗並刻意向醫護人員隱瞞有關事實，聲稱自己屬政府疫苗接種計劃下的合資格接種人士而不誠實地取得接種疫苗的利益，可能涉及以失實陳述及欺騙手段獲取利益，並構成刑事罪行。就有關行爲，政府會進行調查並考慮採取適當法律行動，必要時會起訴相關人士，亦不排除會考慮不為相關人士提供在香港接種疫苗的紀錄證明。

不過，記者向局方查詢正調查多少宗同類事件、至今起訴了多少人等問題時，局方稱沒有補充。另外，政府並未有要求市民在預約接種疫苗時申報有無外地接種紀錄，僅依靠負責打針的醫護人員向市民查詢，對於政府計劃使用甚麼證據去指控市民作出失實陳述，局方亦沒有回應。