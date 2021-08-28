新冠疫苗｜學生趕尾班車取即日籌打針　DSE考生希望恢復面授課堂

疫苗接種中心即日籌安排擴展至12歲或以上學生，開學在即，不少學生趕尾班車到疫苗接種中心取即籌打針。中山紀念公園體育館疫苗接種中心今早（28日）有家長陪同子女到場接種疫苗。

有應屆DSE考生表示，希望學校可達到七成接種率的條件，可回校上面授課，與同學一起準備考試，又指接種疫苗可減低考試時感染的風險；亦有學生認為回校上課學習較有效率。



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今早中山紀念公園體育館疫苗接種中心有不少市民帶同小朋友到場接種疫苗，希望可趕在開學前打第一針，雖然可取即日籌，但不少人早已網上預約。

應屆DSE考生丁同學今早接種疫苗，最希望學校可盡快達到七成接種率，恢復面授課堂，「返學校會氣氛會好啲」；她又提到，正積極備戰公開試，擔心萬一不慎「中招」，會影響溫習進程甚至考試，希望藉接種疫苗提高保護率，平時亦會保足預防措施，以減低中招的風險。

許同學趕於開學前接種第二針疫苗，他希望可恢復面授課堂，「唔想上zoom，教嘅方式難吸收知識」。 （夏家朗攝）

即將升讀中三的許同學趕於開學前接種第二針，他同樣希望可恢復面授課堂，「唔想上zoom，教嘅方式難吸收知識」；學校早前有安排學生回校接種疫苗，唯當時不太受學生歡迎，他當時亦未下定決心要打針，所以沒有參加，但經過暑假，越來越多同學已接種疫苗，他亦認為自己要打針。對於參與水陸運會須先接種疫苗，相信安排「都好嘅」，因做運動要除下口罩，可減底傳播風險。

呂同學提到早前因上學而做了兩次檢測才可上學，希望接種疫苗後可更方便。 （夏家朗攝）

呂同學亦於今早到場接種疫苗，早前做了兩次檢測才可上學，希望接種疫苗後會較方便。另外，大專生盧同學表示，大學要求學生打針後才可回校，認為接種疫苗應為自願，現時變相似強迫學生打針。