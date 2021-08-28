巴西研究：科興疫苗對避免九旬患者死亡保護率只及阿斯利康一半

本港新冠肺炎疫苗接種計劃開展逾半年，當中有約37%人是接種科興疫苗。巴西一項研究指，科興對80歲以上人士有效率明顯下降，對保護80至89歲人士避免死亡的有效率為67.3%，對90歲及以上人士避免死亡有效率降至35.4%，分別較阿斯利康疫苗有效率低三分一（91.2％）及一半（70.5%）。



研究建議，打科興的80歲或以上長者，以及打阿斯利康疫苗的90歲以上長者，均接種第三劑加強劑，以提高保護率。該份研究未經同行評審，也未刊載於醫學期刊。



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阿斯利康和科興疫苗有效率分別70%和54%

該份研究評估今年1月至6月，從逾6,057萬名在巴西接種阿斯利康及科興人士數據。當中63.8%人至少接受一劑阿斯利康Vaxzevria，其餘36.2%人至少接受一劑科興CoronaVac。研究對象中，有44.4%人為60歲或以上；研究亦記錄嚴重新冠肺炎感染、與新冠肺炎相關的住院治療和死亡等。

研究指，在完成接種阿斯利康和科興後，分別有70%和54.2%的防感染保護作用。在防止住院方面，完成接種阿斯利康住院率降低88.1%，科興則降低72.6%；而防止死亡方面，完成接種阿斯利康及科興，死亡率分別降低90.2%及74%。

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兩款疫苗對80歲以下患者有效

研究結論指出，兩款疫苗對防止80歲以下確診者入院、需要深切治療及死亡是有效。

不過保護率因年齡而異，報告顯示，科興對減低79歲及以下人士的死亡風險有效率接近80%，對80至89歲長者的死亡風險有效率為67.3%，對90歲及以上長者死亡風險有效率只得35.4%。

阿斯利康對減低80至89歲長者死亡風險有效率為91.2%，而在90歲及以上長者的有效率為70.5%。

巴西按年齡組劃分的阿斯利康和科興疫苗有效性。（研究報告圖片）

倡為長者打第三劑疫苗

因應此項研究發現，建議打科興的80歲及以上長者，以及打阿斯利康的90歲及以上長者，均需打第三針加強劑，以提高保護有效率。

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相比智利研究顯示科興防感染有效率為66.5%，研究人員指，今次巴西報告中防感染有效率較低，與智利研究中的年輕人士比例較多有關，以及巴西正流行Gamma變異病毒株。

研究團體認為，阿斯利康和科興之間有效率的差異，可能與兩種疫苗使用不同技術，以及如何影響免疫系統對特定抗原產生反應有關。研究解釋，阿斯利康是腺病毒載體疫苗，可誘導更高的中和抗體反應；而科興是滅活疫苗，引起的細胞反應較弱。

科興疫苗（羅國輝攝／資料圖片）

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