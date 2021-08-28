今增6宗輸入個案　包括5個月大女嬰、菲律賓外傭　4人曾打疫苗

本港今天（28日）新增6宗確診個案，均屬輸入個案，4人帶有L452R變種病毒。患者包括一名5個月大女嬰、一名38歲的菲律賓外傭。6名患者中，4人曾經接種新冠疫苗，包括復必泰疫苗和強生疫苗。



本港的初步確診個案少於10宗。



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衞生署衞生防護中心公布，截至8月28日零時零分，中心正調查六宗新增確診個案，至今本港個案累計12 101宗（包括12 100宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案均為輸入個案。第12096宗個案是一名19歲男子，無病徵，8月26日坐LH796航班由比利時抵港，未知有無變種病毒。他於6月28日在比利時接種了一劑強生疫苗。

第12097宗個案是一名18歲男子，無病徵，8月24日坐KE607航班由緬甸抵港，入住旺角帝盛酒店，第3天的樣本確診，沒有N501Y變種病毒，但未知有無帶其他變種病毒。

第12098宗個案是一名53歲男子，無病徵，8月26日坐CX845航班由美國抵港，帶有L452R變種病毒。他在3月17日和4月7日於香港接種了兩劑復必泰疫苗。

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第12099宗個案是一名5個月大女嬰，她在8月23日坐QR818航班由阿塞拜疆抵港，入住赤鱲角富豪機場酒店，翌日開始咳嗽。她同行的媽媽早前已經確診，是第12094宗個案（24歲女子），在媽媽確診後，她被送入檢疫中心，於檢疫期間確診，帶有L452R變種病毒。

第12100宗個案是一名38歲女子，她是外傭，無病徵，8月24日坐CX918航班由菲律賓抵港，入住西營盤華美達海景酒店，第3天的樣本確診，帶有L452R變種病毒。她在6月5日及6月26日曾在香港接種兩劑復必泰疫苗。

▼獲認可的印尼疫苗接種紀錄式樣▼



第12101宗個案是一名35歲男子，無病徵，8月24日坐CX746航班由阿聯酋抵港，入住銅鑼灣問月酒店，第3天樣本確診，帶有L452R變種病毒。他在5月23日及7月3日在英國接種了兩劑復必泰疫苗。

本港今天有少於10宗初步確診個案，而早前有15名船員確診的貨船Thor Monadic暫時未有更多人確診或初步確診。

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過去14天（8月14日至27日）累計報告64宗個案，包括一宗源頭不明本地個案及一宗與輸入個案有流行病學關連的個案，其餘均為輸入個案。

中心亦提醒與荃灣沙咀道328號寶石大廈第1座相關的指明人士，須於明日遵從強制檢測公告進行檢測。